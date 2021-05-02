本报记者 管克江 王 芳 肖新新

2017年5月14日至15日，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。29个国家的元首和政府首脑，140多个国家、80多个国际组织的1600多名代表聚集一堂，共襄盛举、共商大计。

2013年秋天，习近平主席提出“一带一路”倡议，一部沿线国家协同联动发展的恢弘史诗由此开启。“一带一路”朋友圈越来越广，合作伙伴越来越多，联合国大会、联合国安理会通过的重要决议纳入“一带一路”建设内容。

首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，习近平主席发表主旨演讲、主持圆桌峰会，同数十位外国政要密集会晤，共同擘画“一带一路”发展蓝图。“‘一带一路’源自中国，但属于世界。‘一带一路’建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是一个开放包容的合作平台，是各方共同打造的全球公共产品。”习近平主席强调，我们要本着伙伴精神，牢牢坚持共商、共建、共享，让政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通成为共同努力的目标。

百尺竿头，更进一步。首届“一带一路”国际合作高峰论坛成果在两年内全部落实。“一带一路”建设从总体布局的“大写意”，步入精谨细腻的“工笔画”。2019年4月25日至27日,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。2020年6月18日，“一带一路”国际合作高级别视频会议在北京举行。“一带一路”建设沿着高质量发展方向不断前进。

截至2021年1月，中国与140个国家和31个国际组织，签署了205份共建“一带一路”合作文件。2013年至2019年，中国与沿线国家的货物贸易累计总额超过了7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过了1100亿美元。“一带一路”建设为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 02 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)