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2021年全国消费促进月活动启动

2021年05月02日08:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海5月1日电  （记者王珂、田泓）“2021年全国消费促进月暨上海五五购物节”启动仪式于5月1日晚在上海展览中心举行。2021年全国消费促进月活动由商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局共同组织开展，旨在进一步激发市场活力、释放消费潜力，巩固消费回升向好势头，服务构建新发展格局。活动将持续到5月31日。

　　活动期间，商务部将与海南省政府共同举办首届中国国际消费品博览会，会同有关部门开展中华美食荟、老字号嘉年华等系列重点活动，各地也将因地制宜开展1300多场商旅文融合、线上线下结合的大型促消费活动，形成系统性、系列化、集成式消费促进新局面。上海五五购物节聚焦首发、品牌、夜间等三大经济，新型、大宗、进口商品、餐饮、服务、信息等六大消费及长三角一体化，推出十大主题板块系列活动。

　　商务部介绍，各级有关部门将认真落实疫情防控和安全保障措施，突出以节兴市、融合创新、便民惠民，精心组织实施好各项活动，切实为广大消费者营造安心、放心、舒心的消费环境。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月02日 02 版）
(责编：王仁宏、初梓瑞)

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