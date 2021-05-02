本报北京5月1日电 （记者易舒冉）今年5月16日是第三十一次全国助残日。中国残联4月30日公布，本次助残日主题为“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”，并呼吁社会各界共同关心、支持、帮助残疾人，促进残疾人稳定脱贫增收，为残疾人办实事、解难事。

据介绍，中国残联与教育部、民政部等12个相关部门共同出台了《关于开展第三十一次全国助残日活动的通知》，以国务院残工委和有关部门的名义正式下发。通知要求各地相关部门要按照各自职责，聚焦助残日主题，发挥各自优势，开展多种形式的扶残助残实践活动，积极为残疾人办实事。

中国残联扶贫办主任解宏德介绍，2020年底，国家现行标准下700多万建档立卡贫困残疾人如期实现了脱贫。中国残联将全力推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，将易返贫致贫残疾人纳入防止返贫致贫监测范围；建立残疾人跟踪访视机制，做到残疾人返贫致贫“早发现、早干预、早帮扶”；继续落实“两不愁、三保障”各项扶持政策；进一步加大残疾人的稳岗就业帮扶，持续推动对残疾人家庭的产业帮扶；进一步做好农村残疾人康复服务、重度残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人托养照护服务等工作；继续深入推进东西部残疾人帮扶协作工作。

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 04 版）

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