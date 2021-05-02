人民网北京5月2日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，在国内外市场持续恢复、有色金属价格高位运行、去年同期基数较低以及‘就地过年’等因素共同作用下，有色金属生产持续增长，规上有色金属企业实现利润总额651.8亿元，同比增长3.4倍，创近10年来一季度利润新高。”日前，在有色金属工业一季度经济运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星表示，预计今年有色金属行业增速总体将呈“前高后稳”态势，有色金属生产总体保持平稳增长，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望恢复到5%左右。

贾明星介绍，今年一季度，有色金属生产保持较快增长的态势。数据显示，规上有色金属企业工业增加值同比增长13.2%，10种常用有色金属产量为1604.7万吨，同比增长11.7%;6种精矿金属量137.5万吨，同比增长13.3%。

同时，固定资产投资呈现出恢复性增长态势。今年一季度，有色金属工业完成固定资产总投资同比增长21.1%。其中，矿山采选完成固定资产投资同比增长3.9%，冶炼和压延加工完成固定资产投资同比增长24.6%。

此外，主要有色金属品种进出口量值同比均实现增长。今年一季度，我国未锻轧铜及铜材进口量143.6万吨,同比增长11.7%，进口额为120.5亿美元,同比增长48.6%，进口均价为每吨8390.0美元，同比上涨33.1%；我国未锻轧铝及铝材出口量128.6万吨，同比增长8.3%；出口额39.4亿美元，同比增长22.6%；出口均价为每吨3062.2美元，同比上涨13.3%，但涨幅明显低于同期国内外市场铝价格的涨幅。

值得注意的是，贾明星表示，今年一季度，国内外市场有色金属价格延续高位震荡的态势。数据显示，今年3月末上期所三月期铜收盘价为65780元/吨，比去年末收盘价上涨了13.7%；今年一季度国内现货市场铜均价62600元/吨，环比回升15.4%，同比上涨38.1%。今年3月末上期所三月期铝收盘价为17100元/吨，比去年末的收盘价上涨12.2%；今年一季度国内现货市场铝均价16201元/吨，环比回升3.4%，同比上涨20.6%。

对此，贾明星表示，影响有色金属价格上涨的主要因素是市场供需关系。“新冠肺炎疫情对全球经济影响很大，相对而言，我国经济恢复发展较快，市场对包括铝在内的有色金属产品消费需求强劲。同时，受新冠肺炎疫情影响，南美等地区有色金属产品供给有所减少，导致有色金属价格上涨。”贾明星说。

贾明星同时表示，全球金融市场高位运行，货币流动性宽松，以及美元的贬值，对有色金属的价格也是强劲支撑。而冶炼成本、刚性成本要素的抬高，也是影响有色金属价格的因素。

贾明星认为，有色金属的价格上涨，给上游带来丰厚利润的同时，但也给下游加工企业带来了压力，价格的波动使得加工的利润难以保证，同时也在一定程度上抑制了下游有色金属的扩大应用。

“我们要维持一个合理的价格，但不希望价格高位的震荡，而是保持一个稳定的运行状态。”贾明星说。

谈及“十四五”期间有色金属行业发展，贾明星表示，“十四五”期间，有色金属行业不能走过去规模化发展的路子，要提高技术附加值、质量附加值，加强智能制造，走高质量发展之路。同时也要重视环保，走绿色发展之路。

“没有智能制造，谈不上高质量发展，两者是相辅相成的。有色金属行业企业要重视智能制造的发展，这是方向，谁脱离这个方向，谁就会被市场、被行业淘汰。”贾明星告诉人民网记者。

在绿色发展方面，数据显示，去年有色金属行业二氧化碳排放总量约6.6亿吨，占全国二氧化碳总排放量的4.7%，铝冶炼行业二氧化碳排放量约5亿吨，占有色金属行业二氧化碳总排放量的76%。

“目前，我们提出有色金属行业力争在2025年前实现碳达峰，2040年前争取有色金属行业碳减排40%。”贾明星表示，下一步，有色金属行业要严控产能，控制总量；加强结构调整，淘汰落后产能；加强科技创新，积极探索开展碳的收集和利用，助力实现碳达峰、碳中和目标。

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