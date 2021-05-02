新华社北京5月2日电（记者张泉、袁全）记者从国家知识产权局获悉，我国首个国际商标信息官方查询系统——欧盟商标查询系统（EUTMS）日前正式上线运行，面向全国社会公众免费开放，提供快速、便捷、全面的欧盟商标信息查询服务。

“欧盟商标查询系统上线运行，将为我国社会公众和创新创业主体提高知识产权数据利用能力、深入挖掘国外商标信息提供基础支撑。同时，也将为国内企业‘走出去’提供知识产权信息服务，促进我国商标的全球布局。”国家知识产权局公共服务司司长王培章说。

2020年9月25日，国家知识产权局与欧盟知识产权局签订中欧商标信息交换协议，首次实现了我国商标数据国际交换合作。截至2021年3月底，欧盟知识产权局共向中国国家知识产权局提供商标数据约194.7万件。

据介绍，欧盟商标查询系统由国家知识产权局与中国（广东）知识产权保护中心共同开发，提供基于商标名称、申请号、申请人等基本信息的商标检索、结果下载功能，可实现对于商标基本信息、商品与服务信息、优先权信息、分类信息、流程信息等数据信息的浏览功能。

王培章表示，下一步，国家知识产权局将进一步做好欧盟商标数据交换及共享工作，优化欧盟商标查询系统功能，努力为社会公众和创新创业主体提供更加优质、高效的商标信息服务。

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