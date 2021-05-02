人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

我国上线欧盟商标查询系统 面向全国公众免费开放

2021年05月02日10:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月2日电（记者张泉、袁全）记者从国家知识产权局获悉，我国首个国际商标信息官方查询系统——欧盟商标查询系统（EUTMS）日前正式上线运行，面向全国社会公众免费开放，提供快速、便捷、全面的欧盟商标信息查询服务。

　　“欧盟商标查询系统上线运行，将为我国社会公众和创新创业主体提高知识产权数据利用能力、深入挖掘国外商标信息提供基础支撑。同时，也将为国内企业‘走出去’提供知识产权信息服务，促进我国商标的全球布局。”国家知识产权局公共服务司司长王培章说。

　　2020年9月25日，国家知识产权局与欧盟知识产权局签订中欧商标信息交换协议，首次实现了我国商标数据国际交换合作。截至2021年3月底，欧盟知识产权局共向中国国家知识产权局提供商标数据约194.7万件。

　　据介绍，欧盟商标查询系统由国家知识产权局与中国（广东）知识产权保护中心共同开发，提供基于商标名称、申请号、申请人等基本信息的商标检索、结果下载功能，可实现对于商标基本信息、商品与服务信息、优先权信息、分类信息、流程信息等数据信息的浏览功能。

　　王培章表示，下一步，国家知识产权局将进一步做好欧盟商标数据交换及共享工作，优化欧盟商标查询系统功能，努力为社会公众和创新创业主体提供更加优质、高效的商标信息服务。

(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
一季度有色金属价格高位震荡 规上有色金属企业利润同比增3.4倍
　　人民网北京5月2日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，在国内外市场持续恢复、有色金属价格高位运行、去年同期基数较低以及‘就地过年’等因素共同作用下，有色金属生产持续增长，规上有色金属企业实现利润总额651.8亿元，同比增长3.4倍，创近10年来一季度利润新高。”日前，在有色金属工业一季度经济运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星表示，预计今年有色金属行业增速总体将呈“前高后稳”态势，有色金属生产总体保持平稳增长，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望恢复到5%左右。…
沿着高速看中国：带你走进不一样的高速公路服务区
　　人民网南宁5月2日电 （记者乔雪峰）交通运输部发布数据显示，截至2020年底，我国高速公路总里程达16万公里，国家高速公路网主线基本建成，覆盖约99%的城镇人口20万以上城市及行政中心。 我国高速公路的蓬勃发展，给老百姓带来了交通的便利，自驾游也随着水涨船高，成为老百姓最受欢迎的出行方式之一。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部