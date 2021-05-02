中新网4月28日电 4月27日，网宿科技宣布，旗下云计算业务板块升级为独立子公司，以私有云及混合云品牌EdgeRay爱捷云正式独立运营，由网宿科技高级副总裁兼COO李东先生出任爱捷云CEO。

数字化转型时代，云不仅是数字经济的底座，更是ICT产业发展的未来，全面云化已是势不可挡。

全球咨询机构Gartner预计，到2025年，85%的企业将采用云优先战略，80%的企业将关闭传统数据中心，而目前已有10%的企业组织已经实施数据中心云化部署。

为了更好地抓住全面云化的市场机遇，网宿科技决定，即日起，深圳爱捷云科技有限公司，将在业务上独立运营，在品牌上独立运作。

网宿科技CEO洪珂表示，all in cloud时代已经来临，今年公司聚焦战略围绕新兴业务进行了诸多调整，目的是向新兴业务倾斜更多资源，充分挖掘业务的未来潜力，拥抱全面云化的时代机遇。

近年来，随着企业用云率的持续提升，混合云的优势愈发凸显，更贴合企业业务应用的混合云正成为企业上云战略的优先选择。

在公有云市场高歌猛进的7、8年中，全球私有云及混合云市场领导者Nutanix(NTNX)，以一款超融合架构迅速占领全球私有云市场，凭借其架构的简洁性、可扩展性、弹性和安全性，在全球范围内掀起了一股超融合创新热潮，并驱动超融合成为企业私有云部署的标配。截至1月31日的2021财年第二季度，Nutanix单季总收入达到3.464亿美元，基于向年化合同收入转型和实施订阅转型的战略，本季度末其年化合同总额同比增长28%，最新市值达56.08亿美元。

目前，Nutanix也在着力推动从超融合到混合云的战略转型，推进多云多产品战略。该公司发布的《2020年度全球企业云指数调查研究报告》显示，全球3400名受访者中，有86%认为混合云是理想的运营模式，中国受访者则有92%持这一观点，超出全球水平。

据介绍，网宿科技全资子公司EdgeRay爱捷云专注于私有云及混合云市场，该公司以统一架构为企业提供从轻量的超融合云到超大规模的全栈企业云产品及服务，满足企业公有、私有、混合及托管等灵活多样的部署需求。其中，同源同构的混合云是爱捷云面向企业云市场的重要优势。

爱捷云同源同构的混合云方案，公有云、私有云和托管云采用一致的技术架构，提供一致的运营运维管理平台、一致的平台组件、一致的服务工具、一致的运维部署，以及一致的使用体验。平台采用微服务架构，功能模块高度解耦，按需接入，充分满足企业数据中心云化、容灾备份、云边协同部署等广泛的场景需求。

爱捷云CEO李东称，云是企业数字化转型的基石，我们致力于把公有云的简单体验带到私有云的应用环境中，希望帮助企业“建好云、用好云、管好云”，成为企业数字化转型值得信赖的合作伙伴。

据悉，EdgeRay爱捷云的Slogan为Cloud your way，旨在以统一技术架构、全栈云能力、灵活多样部署，帮助企业显著降低IT总体拥有成本TCO，让企业自主选择灵活上云，更好地用云驱动业务及应用创新。

(责编：王仁宏、初梓瑞)