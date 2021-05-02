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5月1日，位于上海普陀区真北路红星美凯龙全球家居1号店北馆的“智能电器生活馆”正式开业。据介绍，这是目前国内家居行业经营面积最大、经营品类最全、进口品牌经营面积单体最大的高端电器生活馆之一,一期经营面积达16000平方米。云集了方太、西门子、卡萨帝、老板、AO史密斯、ASKO、博世、美诺、福戈米兰、BWT、菲斯曼、怡口净水、三翼鸟等60余家高端电器品牌。

红星美凯龙家居集团执行总裁兼大营运中心总经理朱家桂表示，“智能电器生活馆”的开业，是红星美凯龙进军高端电器的起点。通过开设“智能电器生活馆”，能够把分散在城市各个角落的高端电器产品都聚合到一起，不仅可以满足消费者一站式购买的需求，还可以为设计师提供采风场所。

他介绍，红星美凯龙预计今年年底在全国落地30家智能电器生活馆，2022年将增长至100家，2023年红星美凯龙智能电器生活馆将覆盖全国商场。

填补市场空白，打造中国高端电器品牌首选渠道

近年来，伴随着中国经济的高速增长，消费升级，中国电器消费愈发呈现出从功能转向品质的趋势。越来越多消费者在选购电器时，会优先考量差异化体验、工艺特色、设计独特性等“非标”因素。

在新需求的牵引下，供给侧的高端化态势愈发明显，电器品牌围绕高端电器市场创新不断。需求侧、供给侧均已就位，零售渠道却出现了缺位。以往，由于高端电器市场需求有限，其零售渠道仅零星存在于高端百货商场、品牌自营店，渠道分散，无法形成合力，适配于高端电器的专业零售渠道极度稀缺。红星美凯龙“智能电器生活馆”的出现，正是对这一空白市场的补位。

高端电器消费者的价格敏感度低，但对产品性能、品质要求高，决策前往往会亲身进行现场体验感受。目前，红星美凯龙在全国运营管理着467家家居商场，是线下最大的家居消费高净值人群流量入口。

美国艾欧史密斯集团高级副总裁兼中国公司总裁邱步说，红星美凯龙“智能电器生活馆”提供的不仅是一个销售渠道，也构筑了智能家居的最佳场景，能够实现品牌与用户的高频互动。

家居电器融合大势所趋，打造高端电器消费新主场

红星美凯龙表示，越来越多的消费者在房屋的装修设计环节，就会着手进行电器的成套购买，并依照电器的尺寸、风格推进后续的家装、家居事宜。

当电器从家装流程后端，前置成为装修设计的新起点，电器零售的主场也自然发生了改变。红星美凯龙“智能电器生活馆”就是高端电器消费前置化、套系化需求下应运而生的新主场。

中国家用电器协会副理事长徐东生在发言中也指出，智能化正在成为新时代的潮头，成为电器行业增长的主要动力。作为电器零售的新势力，红星美凯龙有着场景化、智能化、体验化等多重优势。

“智能电器生活馆以厨房电器、系统电器为核心，未来也会大力引进进口家电、大家电、智能家居三大品类。红星美凯龙将以细分品类规划电器生活馆整体布局，同时力推各品牌的旗舰店模式、大店模式。我们至少会拿出达到半层到一层来打造智能电器生活馆，让每一个消费者能够享受一站式购齐的畅快体验！”朱家桂在开业仪式上说道。

此外，红星美凯龙“智能电器生活馆”的独特之处还在于，家装平台聚集了海量优秀设计师资源，而且还进行了家居家装一体化、线上线下一体化生态的构建。从消费者走进“智能电器生活馆”的那一刻起，红星美凯龙为其准备的就不只是单个电器产品，而是能够满足其家装、家居、电器一体化购物需求的全屋整装解决方案。

2023年智能电器生活馆覆盖全国，领跑中国高端电器零售新时代

红星美凯龙大营运中心智能电器事业部总经理许晶介绍，电器一直是红星美凯龙家居商场中不可或缺的一大品类。2018年，红星美凯龙成立智能电器事业部，积极探索挖掘电器和家居融合的各种可能和长期价值。陆续开展了“电器圆桌派”、“电器面对面”等多场活动，共商高端电器增长之道。

2020年10月，红星美凯龙将智能电器确定为第一战略品类，希望把红星美凯龙打造成中国高端电器的第一流通渠道。截至2020年底，红星美凯龙电器品类经营面积达100多万平方米，在总经营面积中占比6%。数据显示，3年来，红星美凯龙智能电器品类每年都以30%甚至50%的速度在增长，成为公司增速最快的品类之一。

近年来，红星美凯龙一直坚持“轻资产、重运营”的发展战略，深耕9大品类、打造9大主题馆。此次开业的“智能电器生活馆”，是红星美凯龙在电器品类落地的首个主题馆，也是红星美凯龙以“重运营”战略为指导，践行品类深耕的又一次积极实践。“智能电器生活馆”的开业，标志着红星美凯龙家电业务迈入新发展阶段，也成为一个重要的里程碑。

“3年之后，红星美凯龙全国商场智能电器的经营面积将超过200万方，合作品牌数量将突破200家。红星美凯龙将形成有别于已有线上、线下任何业态的全新生态结构，电器馆将与其他八大主题馆形成联动，可以满足高端用户的一站式购物需求。”朱家桂如是说。

(责编：王仁宏、初梓瑞)