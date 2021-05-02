一季度全国规模以上工业企业运营效率明显提升
2021年05月02日16:12 | 来源：新华网
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新华社北京5月2日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布的数据显示，一季度，全国规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.36元，营业收入利润率为6.64%，同比提高2.76个百分点，利润率达到历史较高水平。
规模以上工业企业，即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
统计显示，一季度，规模以上工业企业亏损面缩小，减亏明显。3月末，规模以上工业企业亏损面为27.1%，同比缩小7.3个百分点。一季度，亏损企业同比减亏32.7%。
据国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，规模以上工业企业产成品存货增速回落，库存周转加快。在市场需求回暖、销售较快增长带动下，企业产成品增速有所回落。3月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长8.5%，比2月末回落0.1个百分点；产成品存货周转天数为18.3天，同比减少4.7天，比2月末减少1.4天。
(责编：岳弘彬、常雪梅)
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