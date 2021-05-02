北京生态环境部门“五一”假期开展旅游客车专项执法
2021年05月02日16:39 | 来源：新华网
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新华社北京5月2日电（记者倪元锦）记者从北京市生态环境局获悉，“五一”假期，北京市生态环境部门开展旅游客车专项执法行动，深入旅游客车重点聚集区，对车辆排放等情况进行执法检查，执法行动依托北京市交通委可实时掌握旅游客车停放情况的“首都核心区旅游客车综合治理信息系统”，执法人员可快速准确抵达停放地开展执法检查。
据了解，1日是执法行动首日，北京市、区两级生态环境部门通过人工检测、车载排放诊断系统检查等手段，共检查旅游客车66辆，发现排放超标问题车辆15辆。这些车辆依法受到了处罚并限期整改，处罚金额3900元。此外，执法人员还对超过3分钟未熄灭发动机的车辆驾驶员予以劝导。
北京市生态环境保护综合执法总队有关负责人介绍，根据历年情况，“五一”假期，北京市的东城、西城两区旅游客车量增长明显，此次执法行动旨在强化对旅游客车监管力度，督促其尾气达标排放。
该负责人说，旅游客车在景点周边候客时，往往存在较长时间怠速现象，其尾气排放对空气质量影响较大。因此，执法人员在严格查处超标排放车辆的基础上，还对驾驶员进行《北京市大气污染防治条例》等有关法律法规的宣传，鼓励驾驶员停车3分钟以上熄灭发动机，减少车辆怠速状态下尾气排放对环境的影响。
(责编：岳弘彬、常雪梅)
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