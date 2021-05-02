栗翘楚

雄安新区，建设工地塔吊林立，京雄城际开通，容东片区安置住宅封顶，“智慧雄安”蓄势待发，“千年秀林”绿意盎然，白洋淀逐步恢复碧波万顷的美丽风光，“未来之城”正在拔节生长……

设立4年来，雄安新区聚焦打造高质量发展全国样板，在编制形成“1+4+26”规划体系后，启动一大批重点工程建设项目，部分片区雏形初步显现。

容东新片区塔吊林立。人民网 栗翘楚摄

据新区相关负责人介绍，新区坚持基础设施建设先行、先地下后地上、现实城市与数字城市同步建设，启动实施重点项目125个，完成投资2035亿元。830多栋安置住房年中即将交房入住。外围交通骨干路网初步成型，京雄城际及雄安站和津石高速开通运营，京雄高速、荣乌高速新线、京德高速一期等外围高速和主干线公路主体基本完工。4个市场化地块综合开发加快推进，一批市政基础、公共服务、公园绿化、商业办公等设施项目加快推进。目前，新区起步区、启动区、容东片区等重点片区正在开发建设，建设工人已突破18万。

在雄安新区容东片区，塔吊林立、卡车穿梭，一派繁忙景象。据了解，截至2021年4月26日，商务服务中心项目一标段(会展中心)机电安装工程已完成97%，精装工程修已完成85%；二标段（商务办公、商业、公寓、商务酒店、幼儿园）机电安装工程已完成65%，二次结构已完成74%，幕墙工程已完成59%；三标段（五星级酒店）基础施工已完成，地下室结构已完成；园区景观绿化、市政管网等工程已进场施工。

轻点鼠标，提交资料，企业联络人变更业务即获审批通过。“一窗受理、一次办成、一网通办、一秒审批”，雄安新区正努力打造效率最高、成本最低、服务最优的“雄安服务”品牌。

雄安政务服务中心。人民网 栗翘楚摄

据了解，目前新区本级实施行政许可事项462项（子项870项），其中省级行政许可事项285项（子项595项）。除部分暂不具备划转条件外，包括投资项目审批在内的380项（子项768项）行政许可事项全部划转到公共服务局，实现了“人、财、物、权”四位一体统管。同时，“一枚印章管审批”“一日办结”“一会三函”“全流程电子化”等服务也在一定程度上提升了来办理业务的幸福感。

雄安新区政务服务中心成立于2018年5月30日，34个窗口为企业群众提供投资项目审批、市场主体准入、公共资源交易和证照领取、税务、通讯、邮政、电力等便民服务。

“我今天过来是为新区容东养老中心和容东完全中学项目办理施工许可证，这是项目开工前的最后一道手续。”雄安集团城发公司前期部负责人张智迪告诉笔者，现在根据新区“一会三函”审批模式，用“三函”来领取施工许可证，基本一天时间就可以办清，非常便捷。

据新区相关负责人介绍，截至4月，政务服务中心累计办理行政许可事项14857件，便民服务事项58909件，接待办事及参观群众45万余人。截至2021年4月22日，新区本级企业共有4060户，其中北京投资来源的企业3568户，占比87.88%。

4年来，雄安新区聚焦白洋淀生态保护和污染治理，“华北之肾”功能加快恢复。一体推进补水、治污、防洪工作，淀区内源污染治理稳妥推进，唐河污水库污染土壤实现安全处置，常态化生态补水持续实施，淀区水质由2017年劣V类提升到IV类标准。完善防洪排涝体系，南拒马河右堤、萍河左堤等环起步区防洪堤具备200年一遇防洪能力。扎实开展千年秀林、雄安郊野公园和城市公园建设，累计造林41万亩，森林覆盖率达到30%。

白洋淀风光。人民网 栗翘楚摄

雄安新区生态环境局副局长吴海梅介绍：“在当前雄安新区率先开通5G通信的条件下，运用‘天地淀一体化’监测手段，运用无人机/船和5G通信技术相结合，率先实现了5G/VR全景视频移动监控，采取走航监测的方法连续、实时分析水环境质量，精准定位自动采样等环境监测应用。充分发挥了5G通信高带宽、低延时的优势和潜力，降低手工监测的劳动强度。项目一期已经开展了5G试点示范工作，取得初步的技术突破，并已注册了知识产权专利，体现了新区在创新技术应用领域的优势。”

(责编：王仁宏、章斐然)