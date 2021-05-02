栗翘楚

“因改革开放而生，因改革开放而兴。”1988年4月13日，海南省和海南经济特区正式成立，33年来，从建省办经济特区到建设国际旅游岛，再到全岛建设自由贸易试验区，无数个“海南时刻”成为中国改革开放历程中的生动剪影。

日前，国家发展改革委副主任丛亮在国新办发布会上表示：“三年来，特别是《总体方案》发布实施以来，推进海南全面深化改革开放领导小组办公室会同海南省和有关部门，认真落实领导小组部署要求，把制度集成创新摆在突出位置，聚焦贸易投资自由便利和各类要素便捷高效流动，突出系统集成和协同创新，研究出台了一系列支持政策，推动海南自由贸易港建设顺利开局。”

游客正在免税商城选购商品。人民网 栗翘楚摄

晚上9点半，位于海口的海控全球精品（海口）免税城依然灯火通明，几位游客提着购物篮在各个货架间“奔走”，希望能在闭店前再挑选几件心仪的商品。

“活动力度蛮大的，整个购物体验都非常好。”来自贵州的王女士和来自四川的刘女士收获满满。据了解，截止4月22日，免税城一期累积销售收入已达3.13亿元。自1月31日开业以来，累积接待购物人数270840人次。

据海关总署数据显示，从2020年7月1日至2021年4月6日，海关共监管离岛免税购物金额347亿元，件数4326万件，购物旅客496万人次，同比分别增长244%、215%、101%。2021年2月2日，为了进一步方便旅客购物，放大政策效应，离岛免税购物政策在现行框架内又增加了离岛旅客邮寄送达、岛内居民返岛提取两种提货方式。

“十四五”开局之年，海南自由贸易港建设加速推进，重点产业园区建设热火朝天，大量企业纷纷落户。

海南自由贸易港一派建设热潮。人民网 栗翘楚摄

海南岛北端，海南母亲河南渡江在这里奔流入海。在海口江东新区，可以近距离感受到海南自由贸易港的建设浪潮。

据江东新区相关负责人介绍，2020年度，新区完成固投246.6亿元，累计签署招商意向合同金额341.66亿元，累计签订实质合同金额156.82亿元，实现税收15.52亿元，全口径利用外资14.1亿美元，新增市场主体8557家。此外，截至2021年3月底，新区起步区已落地总部经济项目15个，已开工项目7个。

外商投资负面清单最短、企业税负最低，更加自由便利的贸易投资政策使得海南成为全球投资的“新热土”。据数据显示，2020年海南省新设立的外商投资企业达1005家，接近2019年的三倍。

2021年4月，国家发展改革委牵头，会同商务部、海南省等制定的《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《特别措施》）印发实施。在“管得住”的前提下，切实放宽文化、医疗、教育等行业准入准营门槛，千方百计破除壁垒，有效充分激发市场主体活力。

依托特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际交流，博鳌乐城国际医疗旅游先行区在一个医疗欠发达省份展开了创新试验。

2020年4月，一名救治“窗口期”仅一个月的65岁黑色素瘤患者，因疫情无法出国就医而来到乐城先行区，乐城管理局、省药监局、海口海关、医疗机构、药械企业、流通企业等单位通力合作，全球寻找国内尚未上市的CTLA-4药物，最终造福患者。据了解，乐城先行区与国际知名药械企业建立战略合作伙伴关系，截至2020年底，在乐城先行区使用的未在国内上市创新药械已达130种。

乐城先行区管理局宣传部部长闫路恺介绍，为了让更多的老百姓用得起国际创新药械，先行区在海南银保监局等单位大力支持下，创新“医保+商保”机制，推出国内首款境内外特种药品费用补偿型医疗保险——“海南自贸港博鳌乐城全球特药险”。其涵盖49种国外特药及21种国内社保外特药，海南居民仅需29元、内地居民最低39元即可享受100万元保障。

业界人士表示，一系列改革举措要求在自贸试验区贸易投资便利化基础上实现“自由化”，在商品和要素流动层面以及制度层面将涉及更深层次、更高水平的开放。

(责编：初梓瑞、章斐然)