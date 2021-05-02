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5月2日全国道路交通安全形势整体平稳有序

2021年05月02日20:57 | 来源：新华网
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新华社北京5月2日电（记者任沁沁）“五一”假期第二天，全国道路交通安全形势整体平稳有序。受中长途小客车自驾集中出行影响，河北、吉林、上海、江苏、安徽、山东、湖北、贵州、云南等省、市高速公路流量环比上升超30%。截至2日17时，全国未发生长时间大范围交通拥堵，未接报一次死亡5人以上较大道路交通事故。

2日，全国公安交管部门按照公安部统一部署，结合流量变化特点，及时调整勤务安排，加强值班值守，强化重点地区、重点路段、重点违法行为查处力度，坚决防范重大交通事故和严重交通拥堵。各地公安交管部门共启动4350个交警执法站，严查违法占用应急车道、货车违法载人、农村地区面包车超员及酒驾醉驾等违法犯罪行为，排除风险隐患。

据中央气象台预报，3日至4日，我国北方有大风降温沙尘、南方有较强雷雨天气过程，将对安全出行造成不利影响。公安部交通管理局提醒广大驾驶人，出行前要密切关注天气情况和交管部门发布的出行信息，提前规划时间和路线，尽量避免恶劣天气驾车出行。进入节日后半段，部分群众将开始返程，要自觉抵制疲劳驾驶，如遇拥堵路段要服从指挥疏导，不要加塞抢行，不要违法占用应急车道。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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