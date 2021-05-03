本报北京5月2日电 （记者李心萍）“五一”假期消费呈现不断增长局面。国家邮政局监测数据显示：5月1日全天，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件，同比增长近30%。揽收快递包裹2.28亿件，同比增长25%，折射出我国经济发展的良好势头。为做好“五一”假期寄递服务保障工作，国家邮政局节前下发通知，要求邮政快递企业统筹做好疫情防控、安全生产和寄递服务保障工作，加强人力、物力、运力储备保障，合理安排生产运行，维护消费者合法权益，全力满足人民群众节日期间寄递服务需求。

本报上海5月2日电 （记者谢卫群）中国银联数据显示：5月1日当天，银联网络交易金额达3987亿元，较去年同期增长6.4%。据了解，这样的增长态势从4月后半月就已出现，其中，通过银联网络进行的航空售票类消费笔数同比增长98%，铁路售票类消费笔数同比增长1倍以上。

《 人民日报 》（ 2021年05月03日 01 版）

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