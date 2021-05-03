本报北京5月2日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：截至今年一季度末，我国本外币绿色贷款余额13.03万亿元，同比增长24.6%，高于各项贷款增速12.3个百分点，其中投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为6.47万亿元和2.29万亿元，合计占绿色贷款的67.3%。

今年一季度，我国绿色贷款保持较快增长，分用途看，基础设施绿色升级产业和清洁能源产业贷款余额分别为6.29万亿元和3.4万亿元，同比分别增长25%和17.2%。分行业看，交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额3.85万亿元，同比增长15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额3.73万亿元，同比增长19.7%。

《 人民日报 》（ 2021年05月03日 02 版）

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