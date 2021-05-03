人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

我国绿色贷款余额超13万亿元

2021年05月03日04:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月2日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：截至今年一季度末，我国本外币绿色贷款余额13.03万亿元，同比增长24.6%，高于各项贷款增速12.3个百分点，其中投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为6.47万亿元和2.29万亿元，合计占绿色贷款的67.3%。

　　今年一季度，我国绿色贷款保持较快增长，分用途看，基础设施绿色升级产业和清洁能源产业贷款余额分别为6.29万亿元和3.4万亿元，同比分别增长25%和17.2%。分行业看，交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额3.85万亿元，同比增长15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额3.73万亿元，同比增长19.7%。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月03日 02 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
海南自由贸易港：以制度集成创新打造高水平开放新高地
　　“因改革开放而生，因改革开放而兴。”1988年4月13日，海南省和海南经济特区正式成立，33年来，从建省办经济特区到建设国际旅游岛，再到全岛建设自由贸易试验区，无数个“海南时刻”成为中国改革开放历程中的生动剪影。…
雄安新区：加快生态修复 再现淀泊风光
　　人民网北京5月2日电 （栗翘楚）4月下旬的白洋淀有一种别样的美。雄安新区设立4年来，淀区内源污染治理稳妥推进，唐河污水库污染土壤实现安全处置，常态化生态补水持续实施，淀区水质由2017年劣V类提升到IV类标准。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部