光明网讯（记者 李政葳）自2021年5月1日起，商务部发布的《电子商务企业诚信档案评价规范》（SB/T 11227—2021）行业标准正式实施。文中明确了电子商务企业诚信档案的内容、评价指标、评价方法等，为推动多方共建电子商务诚信体系提供技术支撑。该标准适用于电子商务平台企业、平台内企业、自建网站开展电子商务业务的企业，通过其他网络渠道销售商品或提供服务的企业（如社交电子商务企业等），以及电子商务服务企业（如物流快递公司、金融支付公司等）。

近年来，随着我国电子商务快速发展，新业态新模式持续涌现，市场主体规模不断扩大，类型日趋复杂。同时，信用信息分散，市场主体间信息不对称，引起交易成本增加，制约了行业高质量发展。

商务部电子商务司针对这一问题，以企业诚信档案为切入点，组织相关单位在广泛征求采纳各方意见的基础上，起草了《电子商务企业诚信档案评价规范》行业标准。该标准提出了电子商务企业诚信档案的信息来源和内容、评价指标、评价方法等，将指导电子商务企业、信用服务机构、行业协会及相关社会组织等依照统一的标准，建立、评价并不断完善电子商务企业诚信档案，为推动多方共建电子商务诚信体系，促进信用信息共享应用提供技术支撑。

其主要特点如下：一是界定适用对象。标准根据《电子商务法》，明确电子商务企业既包括电子商务平台企业、平台内企业、自建网站开展电子商务业务的企业，也包括通过其他网络渠道销售商品或提供服务的企业（如社交电子商务企业等），以及电子商务服务企业（如物流快递公司、金融支付公司等）。

二是明确如何建立诚信档案。标准结合电子商务企业经营实践，提出电子商务企业诚信档案应包括的五类信息，分别是基础信息、经营信息、公共信用信息、市场信用信息和其他信用信息，以及信息来源、信息采集、信息核验的具体要求，涵盖建立电子商务企业诚信档案的基本要素。

三是明确如何评价诚信档案。标准聚焦于评价电子商务企业诚信档案的质量，提出了评价指标、计算方法、评价结果释义和跟踪评价要求。评价结果为量化结果，反映诚信档案的完善程度，可指导电子商务企业加强信用建设，补齐信用短板，完善诚信档案信息。需要注意的是，企业诚信档案评价结果与企业信用状况并无直接关系。

四是提供操作指南。标准以附录形式，给出了各项评价指标的详细说明，及指标计算过程的具体示例，为相关当事人实施标准提供了具有实用性和操作性的指南。

据了解，商务部电子商务司已在全国电子商务公共服务平台开通“信用共建”板块，上线“电商企业信用共建”微信小程序，支持企业自主建立维护诚信档案，公开诚信档案信息，供社会公众查询，为标准搭建了应用场景。

(责编：杨光宇、赵欣悦)