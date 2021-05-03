黄俊毅

原标题：苹果价格为何持续下跌

4月30日，郑商所苹果主力连续合约以5715点报收，比2019年5月24日最高点13028点已跌去56.1%。

最近一年来，大宗商品价格持续上涨，不少种类纷纷突破历史高点，为何苹果价格却不断创出新低呢？

“苹果价格持续下跌，主要是因为库存偏大。”中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔说。

赵俊晔告诉记者，截至4月底，全国苹果库存量约400万吨，较常年偏高10%左右。由于库存偏高，苹果整体行情呈偏弱状态，价格出现明显分化：低质量货源开始低价甩货，一般货源价格继续下跌，优质好货价格坚挺。春节以后，富士苹果全国周平均批发价格由7.31元/公斤降至4月底的6.87元/公斤，整体呈波动下行走势。

虽然苹果价格持续下跌，但西瓜、葡萄等市场供给尚少，菠萝、芒果、香蕉等热带水果受冬季寒潮影响，产量下降，价格偏高，第一季度全国水果均价持续上涨。4月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价为6.66元/公斤，环比持平，同比上涨12.5%。

苹果价格不断创出新低，对果农影响怎样呢？

“目前苹果主要是在存储商和流通商手中，对果农影响较小。流通环节存储商受影响比较大，每公斤亏损1.6元至2.4元。”赵俊晔说。

以山东省栖霞产区为例，去年果径80毫米以上一、二级果农货主流成交价格在4.4-4.6元/公斤，目前冷库客商货主流成交价格为5.2-5.6元/公斤，扣除储存成本，流通货源存储商每公斤亏损2.2元。甘肃秦安、庄浪的花牛苹果冷库存量大，去年收购价格5元/公斤，目前主流报价2元/公斤左右，每公斤亏损3元左右，流通环节存储商都在着急找销路。山西运城膜袋及纸加膜苹果价格大幅回落，清明后跌幅超过1元/公斤，流通货源存储商每公斤亏损1.6元。

虽然存储商亏损面比较大，但不同果商盈亏情况存在差异。优质苹果需求还可以，目前高质量货源偏少，部分已经清库。大型果品企业存在品牌溢价、品质溢价、渠道溢价，尽管价格下跌，一般仍能实现盈利。那些没有稳定经销渠道以及投机存储货源的贸易商，因存储货源质量较差，销售渠道不畅，亏损较多。

那么，苹果后市会怎样呢？

赵俊晔表示，苹果价格走势和气候条件关系密切。目前多数苹果产区已进入花期，因3月中下旬至4月中旬苹果产区气温普遍较低，整体花期略有推迟，部分产区在花期出现连阴雨、降雪、冰雹等不利天气。不过从总体上看，主产区未出现大范围极端气象灾害，对苹果产量和质量没有造成严重不利影响，这也导致期货市场看跌新产季的苹果价格。

“5月份，我国各地时令性水果陆续上市，品类多样，上市量也不断增加，对苹果等存储类水果的购买和消费具有显著的替代性。目前苹果去库存速度缓慢，预计整体行情将维持偏弱状态。”赵俊晔说。

(责编：赵超、连品洁)