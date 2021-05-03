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“一月一节”“汇流” 助推上海国际消费中心城市建设

周蕊、何欣荣
2021年05月03日08:36 | 来源：新华社
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原标题：大循环，转起来

5月1日晚，2021年全国消费促进月与上海第二届“五五购物节”同步启动。
　　首届带货五千亿元、举全市之力再次举办的第二届“五五购物节”备受期待，2021年全国消费促进月与之“汇流”，更将进一步激发市场活力、释放消费潜力。
　　“一月一节”的举办地上海，围绕服务构建新发展格局，正在打造国内大循环的中心节点和国际国内双循环的战略链接。上海市市长龚正指出，上海将加快建设具有全球影响力的国际消费中心城市，进一步打造引领消费潮流的风向标、推动消费升级的新引擎以及优化消费环境的新优势。

破圈！从“五五购物节”到全国消费促进月

最新数据显示，从1日晚8点开始的24小时里，上海地区消费支付实时金额达到173亿元，同时段相较去年同比增长了11%。同比再创新高，折射出上海的旺盛消费活力。
　　今年1-3月，上海社会消费品零售总额同比增长超过48%。在去年的首届“五五购物节”里，上海线上线下消费合计超过5000亿元。
　　上海市商务委副主任刘敏说，上海已初步建成了国内一流消费中心城市，是中国社会消费品零售总额以及网络购物交易额“双冠军”城市。“十四五”开局之年，在上海举办2021年全国消费促进月启动仪式，对上海来说是认可也是鼓舞，上海将继续做好创新转型促消费的“大文章”。
　　上海并不满足于成为国内消费“双冠军”，而是积极对标全球顶尖消费中心城市。
　　最新出台的一份文件，就聚焦“提升‘五五购物节’功能定位”“促进消费升级”“深化数字化转型”“强化支撑体系”等四个方面，提出12条措施，剑指国际消费中心城市。
　　上海市商务委主任顾军介绍，2021年，上海进一步明确举全市之力，将第二届“五五购物节”打造成为上海建设国际消费中心城市，全力打响“四大品牌”的重要功能性平台和标志性活动。
　　参加启动仪式的中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄表示，“十四五”的第一个春天，中国经济稳健开局，展示了强大韧性和消费的蓬勃生机。中央广播电视总台将助力全国消费促进月，助力上海“五五购物节”，助推上海国际消费中心城市建设。
　　值得注意的是，“五五购物节”正在加速破圈，与全国消费促进月同步启动，实现了购物节品牌的“溢出效应”。
　　百联集团副总裁浦静波介绍，以上海为中心、辐射长三角、布局全国，百联集团此次“五五购物节”期间将在全国发放15亿元百联“55消费券”、推出210项活动，触达20个省的4000家门店。
　　在加速一体化建设的长三角地区，“五五购物节”的联动效应更为明显。苏州联动上海“同频”举行“五五购物节”，三省一市的82家品牌企业更是共同宣告成立“长三角地区异地异店线下7日无理由退换货服务承诺企业联盟”，合力打造消费权益有效保障的长三角满意消费环境。

吸睛！政府搭台造节，三个“新”了解一下

新潮品、新鲜货、新桥梁，透过“一月一节”这个窗口，三个“新”变化正在改变商业生态和消费格局，带来消费升级新动能。
　　吸睛的有跨界合作首发的新潮品。
　　4月30日晚间，“上海全球新品首发季”正式启动，首发季期间，逾550个国内外品牌将推出2800余款新品。
　　“我们将在‘五五购物节’期间全球首发50款新品。”优衣库相关负责人表示，相比往季，此次上市的新品不但数量更多，而且将从上海市场出发辐射全国800多家门店。
　　汽车后市场服务企业途虎养车与双钱集团以及飞跃品牌联手，将上线一款跨界合作联名的“国潮球鞋”。途虎养车市场副总裁严瑱表示，希望通过跨界“卖鞋”触达越来越庞大的年轻用户。
　　吸睛的有漂洋过海的进博同款新鲜货。
　　开业第二天就迎来限流！4月30日刚刚亮相“中华商业第一街”南京路的“进博商品集市”里，游人如织。550平方米的空间内，集合了40个国家和地区的近万款国别特色商品和进博同款商品，为游客和居民们带来“进博风味”消费体验。
　　绿地贸易港集团总经理薛迎杰说，“进博商品集市”将依托贸易港的商贸产业链功能，为海外名优新品开通路、搭平台、引流量，加速展品变商品、商品变爆款、参展商变投资商。
　　吸睛的还有消费助力扶贫的新桥梁。
　　南京路上的“黄金位置”里，出现了这样一个新门店，商品们看起来朴实无华，手写的打折信息甚至有些“简单粗暴”。这是上海市消费帮扶工作平台联合拼多多推出的“百县百品”直营店，“五五购物节”期间，上海11家门店内的农产品都将获得大额补贴，助力对口帮扶地区直连上海大市场。
　　拼多多相关负责人介绍，“互联网+农业”模式推动小农户直连消费者，既让居民“菜篮子”更丰富，也鼓了农民的钱袋子，“消费正在变得更加有意义”。

提质！不止于“买买买”，国内大循环迎“活水”

约1900项活动重磅推出，2800余款新品首发，在建设强大内需市场、畅通国内大循环的背景下，热闹的“一月一节”背后“门道”不少。
　　商务部部长王文涛说，组织开展2021年全国消费促进月活动，目的是进一步激发市场活力、释放消费潜力，更好服务构建新发展格局。
　　数字化成为大循环的“加速器”。呼应上海城市数字化转型的步伐，无论是老牌商业巨头，还是年轻互联网新锐，对数字化的拥抱更加积极主动。
　　“百年南京路，正在加速数字化的脚步。”上海南京路步行街企业联合会会长、新世界集团总裁陈湧说。
　　记者南京路上实地走访发现，消费者不仅可以在新世界城、新世界大丸百货等大商场内使用数字人民币，最新上线的“进博商品集市”内也可以刷数字人民币，吸引不少消费者“尝鲜”。
　　“在数字化大背景下，上海‘五五购物节’成了零售企业数字化转型的练兵场和提速器。”苏宁易购集团副董事长孙为民介绍，借助“五五购物节”，企业将推动智慧零售战略在长三角全面落地。
　　中外携手成为大循环的“增能器”。在购物节的带动下，外来的“洋和尚”通过发新品、开新店，进一步坚定扎根上海和中国的信念，而本土巨头则吹响了转型的号角。
　　“去年‘五五购物节’的情形历历在目，我们见证了市场的快速反弹。”欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞说，今年购物节期间，欧莱雅将开出巴黎欧莱雅全球首家概念店，更加坚定地拥抱中国市场。
　　作为上海“商业航母”，百联集团董事长叶永明介绍，借助“五五购物节”的东风，百联集团开启了品牌焕新，提出“一核三柱”产业发展战略，“未来，商业金融、商业资产、商业投资板块将赋能商业零售板块，使老牌商贸流通企业焕发出全新的活力”。
　　“通过1900项活动的‘量’，我们希望用消费市场的需求来引导产业链、供应链、价值链发生‘质’的变化。”刘敏说。

(责编：赵超、连品洁)

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