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“五一”假期京城掀起消费狂欢

马婧 安旭东
2021年05月03日08:41 | 来源：北京日报
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原标题：首批45亿元消费大礼包发放！“五一”假期京城掀起消费狂欢

　　逛商场、玩密室、宅家网购……随着“五一”假期开启，北京线上线下掀起了消费狂欢，呈现出一片欢乐过节的氛围。记者获悉，本市重点企业在“五一”期间将面向在京消费者发放现金券、折扣券、满减券等多项消费大礼包超45亿元，为黄金假期“买买买”助力。

　　多家商场发券

　　商圈市集热闹纷呈

　　昨天，蓝色港湾的中央广场里，一顶顶帐篷围出个“童话小镇”，这是“五一”期间开展的露营市集活动，市集里汇聚了各式各样的创意杂物，琳琅满目的小物件吸引了不少游客驻足欣赏。

　　同样热闹非凡的还有朝阳大悦城，各类门店打出各式各样的满减优惠广告。商场里人声鼎沸，餐饮店的叫号声、顾客的聊天嬉笑声、店员促销揽客的叫卖声此起彼伏。

　　随着北京消费季开启，北京各大商圈展开线下促消费活动，不少商场还送出优惠大礼包。其中，万达商业发放50万张消费券，共补贴1000万元；大悦城控股北京大区旗下商场补贴超390万元；北京华联购物中心北京区域14家门店补贴96万元。

　　宅家轻松购物

　　线上优惠层出不穷

　　不仅线下商场推出多重优惠促消费，宅在家的市民也可以享受北京消费季带来的实惠。

　　“我一般都在网上买水果买菜，图个方便，看到美团、叮咚买菜这些常用的平台都发了优惠券，就打算多买些生鲜在家里下厨。”对于假期不想外出的姜女士来说，线上的平台优惠更加吸引她的注意。

　　此次北京消费季线上线下联动，优惠券也是线上线下齐发。盒马鲜生4月28日至5月3日，发放500万元“满199减20”的满减券。苏宁易购在北京消费季期间，全场景投入40亿元消费补贴，其中4月28日至5月5日发放50万张无门槛“无敌券”，总金额达5000万元。

　　服务消费回暖

　　玩乐休闲也能享补贴

　　假日期间，年轻人有着更加多元化的休闲方式。密室逃脱、剧本杀、KTV、电影院……各类服务消费场所也迎来客流高峰。青年路经营一家剧本杀门店的石先生告诉记者，“五一”假期前3天，店里的下午时段和夜间时段已经预约满客。

　　此次消费季也在服务消费方面推出了多重优惠活动。美团平台推出了“玩乐爆款5折起”活动，其中就涵盖按摩足疗、洗浴汗蒸、密室逃脱、游戏玩乐等多领域的优惠活动。此外，淘票票联合电影片方，带来《秘密访客》《伴我同行2》等影片，同时发放超亿元的优惠券，用来补贴北京观影消费者。

　　据北京市一季度经济运行情况报告显示，随着科学统筹疫情防控和经济社会发展，全市经济保持回升向好态势。消费季启动将进一步带动商品消费和服务消费全面复苏，为北京实现全年经济增长预期目标奠定基础。

(责编：赵超、连品洁)

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