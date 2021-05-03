朱族英

原标题：深交所主板公司2020年营收逾12万亿元

深圳证券交易所(下称“深交所”)2日发布消息称，截至4月30日，改革后主板合计1476家公司，总市值超23万亿元。2020年，深市主板公司合计营收12.76万亿元，同比增8%；合计净利润0.74万亿元，同比增38%。

深交所公布的数据显示，在开拓国际市场方面，深交所主板257家上市公司参与“一带一路”建设，海外业务占比23.7%，合计实现营收3.2万亿元。涉及行业逐步从工程基建拓展至电子通信、化工、电气机械、医药等领域，主要参与方式为工程建设、设立制造基地、产品出口等。

此外，创业板改革并试点注册制首批企业于2020年8月上市。深交所方面称，创业板注册制下新增118家公司，其中111家为高新技术企业，注册制下新公司累计融资1052亿元。注册制下新公司平均净利润2.5亿元，优于创业板平均水平。(完)

(责编：赵超、连品洁)