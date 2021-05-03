吴燕婷

原标题：创业板2020年成绩单：八成公司盈利 常态化退市机制逐步建立

截至2021年4月30日，创业板共有947家上市公司，均已披露2020年年报或经营数据。深交所创业板2020年业绩报告显示，创业板公司复苏态势良好、业绩表现亮眼。

数据显示，创业板公司2020年平均实现营业收入21.16亿元，同比增长7.3%，平均实现净利润1.35亿元，同比增长43.00%，平均实现扣除非经常性损益后净利润1亿元，同比增长57.15%，创近年来最好水平。947家创业板公司中，790家实现盈利，占比83.42%；557家公司实现净利润增长，占比58.82%。

创业板聚集了大量新经济标杆企业。数据显示，截至2021年4月30日，创业板已有19家公司市值超过千亿元，54家公司市值超过300亿元，在创新驱动引领下涌现了一批影响力大、创新力强的企业。

数据显示，创业板公司研发投入持续增加。2020年度，创业板公司总研发投入983亿元，同比增长12%；宁德时代、迈瑞医疗、深信服、汇川技术、欣旺达、蓝思科技公司研发投入超过10亿元，亿纬锂能、智飞生物、同花顺等公司研发投入持续增长，45家公司研发强度超20%。

其中，近六成公司的产品和技术还实现了进口替代，解决了一批“卡脖子”技术难题，并坚持开放创新，参与全球产业价值链建设。如，汇川技术自主研发生产的电机控制器已在国内市场实现进口替代；迈瑞医疗在国内覆盖近11万家医疗机构，为190多个国家和地区的医疗机构提供优质医疗设备及服务。

记者了解到，创业板高比例分红态势延续。2020年，创业板实施现金分红的公司为582家，占该板块公司总数的61.46%，现金分红总额近400亿元。

值得注意的是，创业板退市机制常态化逐步建立。2020年，创业板两次实施退市制度改革，打造与注册制相匹配的退市机制，畅通市场出口，促进优胜劣汰。

据统计，2020年全年，创业板共有6家上市公司退市。截至2021年4月30日，创业板共有ST天山、ST三五、ST安控、ST联建、ST网力等5家公司被实施其他风险警示，共有*ST邦讯、*ST数知、*ST赛为等16家公司触发退市风险警示指标，其中8家公司还同时触发其他风险警示指标。

深交所相关负责人表示，创业板退市新规效果初显，“有进有出、优胜劣汰”的市场化、常态化退市机制逐步建立。

(责编：赵超、连品洁)