人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

产业观察：消费需求不断升级 家庭用水市场潜力进一步释放

人民网记者 毕磊
2021年05月03日09:09 | 来源：人民网
小字号

当前，健康概念受到热捧，与健康密切相关的水家电关注度不断上升，产品迭代速度也继续强化。据了解，去年，家庭用水中的多款高端家电产品销量增长明显。全国家用电器工业信息中心数据显示，2020年线下市场中，5000元以上净水器等中高端家电销量大幅提高。京东家电数据显示，与去年同期相比，2021年热水器中高端销售同比增长超100%。

业内人士指出，水伴随着人们生活的每时每刻，从沐浴、饮水到日常洗漱、洗菜、做饭，每个环节都缺“水”不可，不同的人对用水的核心需求有所区别：婴儿对沐浴水温水质更为苛刻、爱茶人士希望泡出的茶饮更为香浓、热衷厨艺之人对食材泡发的水质水温都有特定需求、爱美人士希望水可以让自己的肌肤更为细腻……随着舒适健康需求被激发，家庭用水新赛道正在被打开。

针对净水行业的发展，中国宏观经济研究院行业专家蔡莹接受采访时表示，从国家、特别是地方的政策角度来讲，对饮水安全，饮水质量提高越来越重视，资金的投入会越来越大，所以未来饮水这个市场会无限大。

同样看好净水领域的还有北京中锐行土地评估有限公司总经理陈仁梁，他认为净水设备的商业空间和想象场景巨大。净水设备的使用机会不只是每年新增的商品住宅，还有老旧社区的改造，以及存量房的更新。“目前我国有差不多两亿套房存量规模，差不多七八千万套十年以上的老旧小区，每年会带来大量净水设备的使用和更新。”

虽然消费者对高端品质生活需求在急速增长，但是仍然有一些消费者没有告别错误的消费理念。此前，中国家用电器协会电热水器专业委员会委托第三方对电商平台上部分低价电热水器产品进行测试，结果发现多款产品不达标。中国家用电器协会副理事长徐东生建议，消费者面对这种超乎寻常便宜的产品一定要警惕，不要为了省一点钱购买这种产品，导致容积不够使、洗浴不舒适的情况，甚至出现安全问题。

国际铜业协会亚洲区家电和技术创新项目经理鲍宁指出，消费者经过长期科学的教育一定会做到科学的认知和理性的消费选择，而“低碳”、“绿色”、“环保”、“高能效”是未来产品发展的主要趋势。

“舒适智能的沐浴、健康并且贴合个人生活习惯的饮水、智慧场景化的家庭用水环境打造，都是当前消费者急切希望可以解决的问题。”在2021中国家庭全屋用水智享论坛上，中国家电网总编吕盛华表示，涉水家电产品尤其是净水、热水器等关乎消费者的安全和健康，企业应该将产品做好，同时共同维护好行业，着眼长远利益才有更大发展空间。

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：消费需求不断升级 家庭用水市场潜力进一步释放
　　当前，健康概念受到热捧，与健康密切相关的水家电关注度不断上升，产品迭代速度也继续强化。据了解，去年，家庭用水中的多款高端家电产品销量增长明显。…
海南自由贸易港：以制度集成创新打造高水平开放新高地
　　“因改革开放而生，因改革开放而兴。”1988年4月13日，海南省和海南经济特区正式成立，33年来，从建省办经济特区到建设国际旅游岛，再到全岛建设自由贸易试验区，无数个“海南时刻”成为中国改革开放历程中的生动剪影。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部