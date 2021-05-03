人民网记者 毕磊

当前，健康概念受到热捧，与健康密切相关的水家电关注度不断上升，产品迭代速度也继续强化。据了解，去年，家庭用水中的多款高端家电产品销量增长明显。全国家用电器工业信息中心数据显示，2020年线下市场中，5000元以上净水器等中高端家电销量大幅提高。京东家电数据显示，与去年同期相比，2021年热水器中高端销售同比增长超100%。

业内人士指出，水伴随着人们生活的每时每刻，从沐浴、饮水到日常洗漱、洗菜、做饭，每个环节都缺“水”不可，不同的人对用水的核心需求有所区别：婴儿对沐浴水温水质更为苛刻、爱茶人士希望泡出的茶饮更为香浓、热衷厨艺之人对食材泡发的水质水温都有特定需求、爱美人士希望水可以让自己的肌肤更为细腻……随着舒适健康需求被激发，家庭用水新赛道正在被打开。

针对净水行业的发展，中国宏观经济研究院行业专家蔡莹接受采访时表示，从国家、特别是地方的政策角度来讲，对饮水安全，饮水质量提高越来越重视，资金的投入会越来越大，所以未来饮水这个市场会无限大。

同样看好净水领域的还有北京中锐行土地评估有限公司总经理陈仁梁，他认为净水设备的商业空间和想象场景巨大。净水设备的使用机会不只是每年新增的商品住宅，还有老旧社区的改造，以及存量房的更新。“目前我国有差不多两亿套房存量规模，差不多七八千万套十年以上的老旧小区，每年会带来大量净水设备的使用和更新。”

虽然消费者对高端品质生活需求在急速增长，但是仍然有一些消费者没有告别错误的消费理念。此前，中国家用电器协会电热水器专业委员会委托第三方对电商平台上部分低价电热水器产品进行测试，结果发现多款产品不达标。中国家用电器协会副理事长徐东生建议，消费者面对这种超乎寻常便宜的产品一定要警惕，不要为了省一点钱购买这种产品，导致容积不够使、洗浴不舒适的情况，甚至出现安全问题。

国际铜业协会亚洲区家电和技术创新项目经理鲍宁指出，消费者经过长期科学的教育一定会做到科学的认知和理性的消费选择，而“低碳”、“绿色”、“环保”、“高能效”是未来产品发展的主要趋势。

“舒适智能的沐浴、健康并且贴合个人生活习惯的饮水、智慧场景化的家庭用水环境打造，都是当前消费者急切希望可以解决的问题。”在2021中国家庭全屋用水智享论坛上，中国家电网总编吕盛华表示，涉水家电产品尤其是净水、热水器等关乎消费者的安全和健康，企业应该将产品做好，同时共同维护好行业，着眼长远利益才有更大发展空间。

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