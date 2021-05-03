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沿着高速看中国：高速公路让乡村振兴迈入快车道

2021年05月03日09:11 | 来源：人民网
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人民网崇左5月3日电 （记者乔雪峰）走进广西崇左市江州区新和镇卜花村，一座座白底青瓦搭配的民居傍水而建，房前屋后种满蔬菜、鲜花，在宽敞整洁的马路上，村民悠闲地散着步，俨然一幅天然山水画。

从空中俯瞰卜花村。受访者供图

乡村振兴，交通先行。曾经的卜花村是一个“脏、乱、差”的贫困村，依托南友高速公路便利的交通条件，当地的优势产业得到很好的发展，旅游业发展更是有着翻天覆地的变化。

修一条路，造福一方百姓。“高速公路让我们沿线群众的生活迈入快车道。没有开通高速路之前，我们怕路途遥远怕出门。高速修通后，迅速拉近了卜花和城市的距离，远方慕名前来打卡的游客逐渐增多。”卜花村第一书记陆志敏告诉记者，今年春节，就有很多来自广东、上海、浙江甚至山东的旅游房车来到卜花，他们在卜花村停车场宿营，这些都是修通高速交通便利后才吸引来的。

高速修通，还加快了农产品的流通速度。作为新和甜蜜小镇，甘蔗是当地的支柱产业，每年冬天原料蔗入厂后，一直到春末夏初甘蔗田间管理之前，蔗地几乎是空闲的，当地村民有种套种西瓜的传统。

陆志敏表示，由于之前交通不便，西瓜种得再好，运不出去，或者运出去不及时，西瓜卖不出好价钱，村民套种西瓜积极性不高。现在路通畅了，很多客商自己开车到田头来批发，村民也可以自己运西瓜到崇左和南宁去卖。“销路打开了，村民的收入就提高了，群众种西瓜积极性更加高了。”

“卜花村种植甘蔗1.5万余亩，产值近4000万元，乡村旅游兴起后，土地流转租金和务工收入成为当地群众主要经济来源，村民的日子过得一天比一天红火。2020年全村人均可支配收入达到13250元。”据陆志敏介绍。

2017年实现脱贫出列之后，怎样巩固脱贫攻坚成果是卜花村面对的一个重要课题。得益于乡村振兴的东风，脱贫后的卜花村依托当地秀丽的山水风光，开发旅游观光热气球、载人低空飞行水上飞机、古法红糖制作馆、卜花村史馆、卜花民宿等一批特色旅游项目，为打造卜花文化旅游品牌夯实了基础。

卜花村里的西餐厅。受访者供图

此外，西餐厅、咖啡馆这些不曾在农村出现的事物，如今也在卜花村“生根发芽”，让卜花村从普通村庄摇身一变成为新晋“网红打卡”旅游地。

道路通，百业兴。如今的卜花村已经彻底改变“垃圾靠风刮，污水靠蒸发，家里现代化，家外脏乱差”的旧貌，被打造成为崇左市首条以水上乡村风情为主题，集乡村风貌展示、田园观光体验、水上休闲娱乐、文化民俗体验于一体的乡村振兴示范带。

“未来，我们将依托新和黑水河乡村振兴示范带，着力发展乡村旅游产业，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，把卜花村打造成集吃喝玩乐于一体的旅游村。”陆志敏说。

(责编：赵超、章斐然)

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