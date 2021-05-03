3月我国债券市场发行债券超6.2万亿元
2021年05月03日10:21 | 来源：新华网
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新华社北京5月3日电（记者吴雨）中国人民银行近日发布的数据显示，3月份，我国债券市场共发行各类债券超6.2万亿元。
央行公布的金融市场运行情况显示，3月份，我国国债发行4640亿元，地方政府债券发行4771.5亿元，金融债券发行9738.9亿元，公司信用类债券发行1.6万亿元，信贷资产支持证券发行1014.4亿元，同业存单发行2.6万亿元。
数据显示，3月份，我国银行间债券市场现券成交19万亿元，日均成交8273.2亿元，同比下降25.51%，环比上升29.19%。交易所债券市场现券成交2万亿元，日均成交855.6亿元，同比下降2.71%，环比上升3%。
(责编：胡永秋、常雪梅)
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