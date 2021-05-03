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证监会：2020年以来查办财务造假案件59起

2021年05月03日10:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月3日电（记者刘慧）证监会近日发布数据显示，2020年以来，依法从严从快从重查办上市公司财务造假等违法行为，共办理该类案件59起，占办理信息披露类案件的23%，向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件21起。

　　证监会相关部门负责人表示，财务造假案件主要呈现四大特点。

　　一是造假模式复杂，系统性、全链条造假案件仍有发生。主要表现为虚构业务实施系统性财务造假、滥用会计处理粉饰业绩等。

　　二是造假手段隐蔽，传统方式与新型手法杂糅共生。除伪造合同、虚开发票、银行和物流单据造假等传统方式外，还利用新型或复杂金融工具、跨境业务等实施造假。

　　三是造假动机多样，并购重组领域造假相对突出。造假动机涵盖规避退市、掩盖资金占用、维持股价、应对业绩承诺等因素。

　　四是造假情节及危害后果严重，部分案件涉嫌刑事犯罪。个别案件造假金额大、跨度时间长，且伴生资金占用、违规担保等多种违法违规。

(责编：胡永秋、常雪梅)

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