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我国可再生能源装机规模稳步扩大 利用率水平不断攀升

2021年05月03日14:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月3日电 （记者毕磊）近日，国家能源局召开二季度网上新闻发布会，发布2021年一季度能源形势、可再生能源发展情况。数据显示：截至2021年一季度末，我国可再生能源发电装机达到9.48亿千瓦。其中，水电装机3.71亿千瓦（其中抽水蓄能3179万千瓦）、风电装机2.87亿千瓦、光伏发电装机2.59亿千瓦、生物质发电装机3148.5万千瓦。

国家能源局相关负责人表示，2021年一季度，国家能源局紧紧围绕“四个革命、一个合作”能源安全新战略和碳达峰碳中和目标实现，以壮大清洁能源产业为重点，着力加强行业管理，着力发挥市场机制作用，不断优化可再生能源产业发展布局，努力推动可再生能源高质量发展。

“我国可再生能源保持高利用率水平。”据介绍，2021年一季度，全国主要流域弃水电量约12.49亿千瓦时，水能利用率约98.95%，较上年同期下降0.79个百分点；全国弃风电量约72亿千瓦时，平均利用率96%，较上年同期提高0.7个百分点；全国弃光电量17亿千瓦时，平均利用率97.5%，较上年同期提高0.75个百分点。

在水电建设方面，截至2021年3月底，全国水电装机容量约3.71亿千瓦（其中抽水蓄能3179万千瓦）。水电发电量排名前五位的省（区）依次为四川516亿千瓦时、云南431亿千瓦时、湖北222亿千瓦时、贵州157亿千瓦时和湖南108亿千瓦时，其合计水电发电量占全国水电发电量的73.2%。

在风电建设方面，2021年一季度，全国风电新增并网装机526万千瓦，其中陆上风电新增装机403万千瓦、海上风电新增装机123万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约54%，“三北”地区占46%，风电开发布局进一步优化。到2021年一季度末，全国风电累计装机2.87亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.76亿千瓦、海上风电累计装机1022万千瓦。全国风电利用小时数619小时。

另外，在光伏发电和生物质发电建设方面，到2021年一季度末，累计装机分别为2.59亿千瓦和3148.5万千瓦。

该负责人指出，为实现碳达峰、碳中和任务目标，国家能源局将从以下六个方面促进新时代可再生能源高质量发展：

第一，强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，按照目标导向和责任共担原则，通过消纳责任权重引导各地加强可再生能源开发利用，推动跨省区可再生能源电力交易；

第二，完善能源“双控”制度，建立鼓励利用、优先利用可再生能源的激励机制；

第三，完善可再生能源全额保障性收购制度，做好与市场化交易衔接，鼓励可再生能源有序参与市场实现充分消纳；

第四，完善可再生能源价格形成机制，稳定投资预期，调动各方开发建设可再生能源的积极性；

第五，健全绿色能源消费机制，完善绿色电力证书机制，建立绿色能源消费认证和标识体系，积极引导绿色能源消费；

第六，加强政策协同，重点加强可再生能源用地用海、财税金融、投融资等政策支持力度，共同推动可再生能源持续健康发展、高质量发展。

(责编：赵超、章斐然)

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