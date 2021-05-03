人民网北京5月3日电 （记者毕磊）“电力供应总体平稳，局部地区实施有序用电。受寒潮天气和经济恢复等因素影响，全国最大用电负荷首次出现在迎峰度冬期间，达到11.9亿千瓦，比去年同期增长25.9%，华北、华中、东北、西北四个区域电网负荷均创历史新高，湖南、江西、四川等地采取了有序用电措施。”近日，国家能源局发布的最新数据显示，一季度，全社会用电量同比增长21.2%，拉动全年用电量同比增长4.5个百分点，较2019年同期增长14.4%。

分产业看，二产用电是拉动全社会用电增长的主要动力，同比增长24.1%，较2019年同期增长15.4%，对全社会用电增长的贡献率达72.8%；三产用电显著回升，1月以来增速逐月提高，一季度累计增速28.2%，较2019年同期大幅增长16.5%；一产用电持续高速增长，一季度增速26.4%，较2019年同期增长31.4%。

数据显示，2021年第一季度，全国50个主要城市供电企业用户供电可靠性继续保持较高水平，平均供电可靠率为99.971%，用户平均停电时间为每户0.63小时，用户平均停电次数为每户0.22次。全国范围内未发生大面积停电事件。

国家能源局有关负责人在接受采访时表示，拉动用电增长的原因主要有以下三个方面：

第一，工业生产加快，成为拉动全社会用电增长的主要动力。一季度，工业用电同比增长23.9%，对全社会用电增长的贡献率高达71%，较2019年同期增长15.3%。制造业用电同比增长26.6%，贡献率达到58.2%，31个细分行业用电增速均超过10%，特别是电气器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、家具制造业、废弃资源综合利用业用电同比增速超过50%。

第二，极端天气多发，拉动居民用电快速增长。一季度，多轮冷空气影响我国，多地最低气温突破或达到建观测站以来历史极值，北方地区出现大范围寒潮天气，1月7日全国最大用电负荷再创新高，达11.9亿千瓦，华北、华中、东北、西北四个区域电网负荷均创历史新高。城乡居民生活用电同比增长4.7%，较2019年同期增长7.9%。

第三，“就地过年”倡议下，春节期间消费市场活跃、用电需求同比明显增加。2021年春节黄金周有力拉动用电快速增长，日均用电量147亿千瓦时，较2020年、2019年和2018年分别增长7亿、14亿、24亿千瓦时；最低日用电量139亿千瓦时，较2020年、2019年和2018年分别增长5亿、16亿、23亿千瓦时。第三产业用电量同比增长28.2%，较2019年同期增长16.5%。

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