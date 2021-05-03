新华社北京5月3日电（记者樊曦）“五一”小长假，各地出行人流攀升。铁路、电力、民航等部门加大运力投放，严格落实安全保障，优化服务举措，努力确保旅客安全顺利出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的统计显示，5月2日，全国铁路发送旅客1471.8万人次，较2019年同期增长11.6%。5月3日，全国铁路预计发送旅客1360万人次，较2019年同期增长2.2%。

为进一步提升旅客出行体验，中国铁路武汉局集团公司各客运站安排休班职工成立党团员服务队，做好重点旅客的引导和服务工作。中国铁路成都局集团公司加大四川、重庆、贵州至云南、陕西、湖北等周边相邻省份旅游热门景区的动车组投放量，增开9对直通动车组。中国铁路乌鲁木齐局集团公司喀什、和田等南疆主要车站安排专人在进站口、售票厅等处，为旅客提供引导、解答等双语服务。

假日出行，电力保障是关键。国网山东龙口市供电公司积极对接当地铁路管理部门，组织工作人员协助检查铁路用电设备设施，确保电力运行平稳可靠。为助力公众绿色出行，国网河北青县供电公司组织党员服务队到京沪高速、廊沧高速青县服务区，对电动车充电设施开展专项检查；国网山东嘉祥县供电公司组织党员服务队对辖区内电动汽车充电站展开全面检查，及时发现和处理线路设备异常问题。

为做好“五一”小长假服务保障工作，武汉天河机场成立服务保障专班，制定保障工作方案，确保客流高峰期间机场运行平稳。广州白云机场根据航班情况及时加开值机柜台和安检通道，减少旅客排队等候时间，增派志愿者为老弱病残孕等特殊旅客提供爱心服务。合肥新桥机场严格执行常态化疫情防控措施，对进出港旅客实施体温检测，确保旅客安全健康出行。

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