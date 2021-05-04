本报记者 徐佩玉

4月7日，赣（州）深（圳）组合港开通运营暨“双区联动”跨境电商班列，为广大进出口企业搭建了便捷高效的物流新通道。

杨小明摄(人民视觉)

3月24日，江苏省连云港市海州电子信息产业园内一家灯饰公司生产车间，工人正组装一批彩色玻璃工艺台灯，将通过跨境电商平台销往海外市场。

耿玉和摄(人民视觉)

山东省荣成市石岛管理区三期码头凭借深水泊位和港口竞争优势，近年来跨境电商业务发展迅速。

杨志礼摄(人民视觉)

出口37个国家和地区，年出口额达到5000万元——很多人想不到，这一业绩是只有21名员工的新牛顿国际贸易（天津）有限公司做出来的。

得益于数字支付等技术不断降低全球贸易门槛，去年以来，大量创业者和小微企业加入跨境电商行业，成为像新牛顿这样的“微型跨国企业”。

这类企业是如何兴起的？背后透露出中国出口怎样的新趋势？

跨境电商不仅是大中企业的游戏

什么是微型跨国企业？

近日，有关机构发布的《2020跨境出口电商行业白皮书》勾勒出微型跨国企业群体画像：典型的小微企业，其中很多是初创型企业，员工不足100人；善用数字平台，能迅速完成选品、采购、销售、物流、报关、收款、结汇退税等过去大企业才能搞定的复杂生意；平均运营3.56个海外站点，大多数公司服务3个甚至多个海外市场；即使在疫情和世界局势复杂多变的挑战下，依然实现了130%的销售增长。

新牛顿就是其中一家典型企业，成立于2015年，主要经营叉车出口。2020年，在疫情影响下，新牛顿通过阿里巴巴国际站实现了5000万元的出口额，比2019年增长超过100%。“去年，我们一口气扩展了20多个海外市场！现在我们的叉车一共销往海外37个国家和地区，其中德国、英国、加拿大、西班牙、沙特销量最高。”新牛顿总经理仇一波对本报记者表示。

去年以来，微型跨国企业如雨后春笋般涌现。仅以天猫淘宝海外分销平台为例，在2020年5月一个月内，就有超过15万家中小商家加入平台，入驻速度相当于过去一年的8倍。

浙江金华浦江县珠璧水晶工艺品有限公司主营DIY水晶串珠，在义乌拥有一家开了10年的档口。去年，海外“宅经济”爆发，阿里巴巴国际站上水晶串珠的采买需求猛增。公司负责人吕日红表示：“我们去年通过线上收获了同比超过1倍的新客户，销量同比增长了八成。通过阿里巴巴国际站中美海运物流服务来发货履约，运费比之前降低了50％，时效相对也有保障，差不多20个工作日就能到美国。这不，之前有一个客户每次只采购1000美元，现在每次采购1万美元！”

随着微型跨国企业加入，跨境电商不再只有大企业参与。《白皮书》指出，跨境电商市场参与者从原来的以大企业为主，到如今，借助数字平台，创业者、小企业投身其中，得以经营多国市场，成为微型跨国企业，为全球买家提供多样化的“中国制造”和轻定制服务。

“过去，单家小微企业做多国出口业务的模式是难以想象的。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平接受本报记者采访时表示，跨境电商平台能够打通采购、销售、物流等各个环节，为中小微企业和创业者拓展海外市场提供了非常好的发展平台和发展渠道，创造了前所未有的新发展机遇。这些中小微企业和创业者抓住机遇，成为跨境电商领域的新玩家。

借力跨境出口贸易火爆的东风

微型跨国企业这个新玩家，如何顺利出海并大受欢迎？这背后是持续攀升的跨境电商交易规模，尤其是火爆的跨境出口贸易。

海关总署数据显示，2020年中国跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1％。其中，出口为主导，2020年中国跨境电商出口1.12万亿元，增长40.1%，占比近七成。今年一季度，中国跨境电商出口增速远超进口，高达69.3%。

新玩家迅速成长，离不开政策支持提供的优质土壤。自2015年设立首个中国（杭州）跨境电子商务综合试验区，多年来跨境电子商务综合试验区不断扩容，目前全国已经形成105个综试区，覆盖30个省区市。今年3月，商务部、发改委等六部门联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》，将跨境电商零售进口试点范围扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。

物流、支付等出海链路的持续优化，支撑了跨境电商持续增长，也为新玩家迅速成长提供了便利。

跨境物流服务不断改善。中国跨境电商出口物流需求在全球占比较高，国家邮政局数据显示，在2019年8月至2020年7月全球跨境电商包裹中，由中国发出的包裹占60%。需求的暴涨对物流服务水平提出了更高要求，采取“单未下，货先行”模式的海外仓应运而生。除了海外仓储功能，海外仓还同时具备运输、销售等综合功能，为跨境卖家提供专业化仓储服务，降低了物流成本，加快了物流时效。

跨境支付服务愈发便利。《白皮书》指出，跨境支付平台不仅凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛，提高了用户使用频次，同时具有快速便捷、安全性较高的优势，已成为不可或缺的支付渠道。

新牛顿用的就是能够当日到账的“一达通”服务。仇一波表示：“一达通收汇提现基本当日到账，与过去回款周期相对比，时间最少缩短2-3天，因为过去回款需要去银行结汇，要提供很多文件，人工审单之后才能提现。而通过一达通出口，全程单据对照，无需更多制单、审单和提交文件，简化了流程，节约了业务员的时间成本。这对于我们微型跨国企业来说非常重要。”

据了解，2020年增速最快的跨境支付平台“万里汇”，针对卖家提款难、提款慢的痛点，推出闪速到账、提款至支付宝等相关服务。连连支付、PingPong等支付机构也推出了即时到账服务，解决卖家提款难、提款慢问题，解决了微型跨国企业资金周转的燃眉之急。

入驻更多海外平台，融入全球市场

中国卖家的海外“版图”还在不断扩大。《白皮书》指出，近六成卖家已同时运营2个以上亚马逊海外站点，82%的卖家计划在现有基础上拓展新的站点。

从市场分布来看，北美、欧洲市场最为成熟，是超过五成跨境电商卖家的选择。值得注意的是，东南亚市场近年来十分火爆，成为仅次于欧美的第三大新兴市场。

从入驻平台来看，Lazada、Shopee等跨境电商平台兴起，开展大规模中国商家招募。此外，拉美、中东地区涌现出Mercado Libre、Noon等多家蓄势待发的电商平台，呈现出一片跨境电商的优质蓝海前景。

“2020年海外电商渗透率大幅提升，原本习惯线下采购的买家纷纷转至线上，带来海量新增量，这对我们来说简直是天赐良机！”仇一波表示。

中国卖家不断入驻更多海外跨境电商平台，正深度融入全球市场。“微型跨国企业市场反应快、供需对接迅速、运营效率高，成为疫情之下满足‘宅经济’需求、直接连接供需的新模式。”张建平表示。

有关机构预计，2021年将进入下一个数字外贸风口期。在张建平看来，未来，微型跨国企业这类新玩家数量会越来越多，有望成为中国出口的主力军。“微型跨国企业满足了多元化市场需求，也能够挖掘一些需求量没那么高的小众需求，并整合成新的经济增长点。即使未来全球疫情影响消退，微型跨国企业因为能够满足市场拓展的新趋势和新需求，仍然会保持稳定的增长态势。”他表示，随着RCEP进入实施阶段，微型跨国企业有望成为这个新的大市场中的新增长点。

截至今年4月，新牛顿已经完成了2000万元的出口额。“今年预计能做到7000万至8000万元！这还是保守估计，真正的叉车行业外贸旺季是7月到12月，到时候可能还会有更大的增量。”仇一波对今年进一步拓展海外版图很有信心。

什么是“微型跨国企业”？

●仅以天猫淘宝海外分销平台为例，在2020年5月，就有超过15万家中小商家加入平台，入驻速度相当于过去一年的8倍。

● 典型的小微企业，其中很多是初创型企业，员工不足100人；

● 善用数字平台，能迅速完成选品、采购、销售、物流、报关、收款、结汇退税等过去大企业才能搞定的复杂生意；

● 平均运营3.56个海外站点，大多数公司服务3个甚至多个海外市场；

● 即使在疫情和世界局势复杂多变的挑战下，依然实现了130%的销售增长。

据《2020跨境出口电商行业白皮书》

(责编：杨光宇、赵欣悦)