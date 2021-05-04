鞠立新

低碳消费是碳达峰碳中和的重要组成部分，如何助推低碳消费，为中国碳达峰碳中和作贡献，值得我们每位消费者思考。据统计，全球72%的温室气体排放与家庭消费正相关，家庭消费行为的变化能促使温室气体排放的减少。消费者由传统的高碳消费逐渐调整为低碳消费十分必要。

目前，我国碳达峰、碳中和策略大多是基于政府补贴、监管和企业供应链减排的视角，重视政府和企业两大主体的作用，但消费者低碳消费行为对碳达峰碳中和的拉动作用也不容忽视。在低碳经济发展中，政府、企业和消费者三方主体缺一不可，碳达峰、碳中和策略的实施需要我们充分考虑消费者策略的变化。

中国高度重视以低能耗、低污染、低排放为基础的绿色低碳经济发展。绿色低碳经济不仅拥有好的环境收益，同时还具有经济效益和社会效益，是应对碳排放增加的重要途径之一。探究低碳消费对绿色经济发展的影响具有重要的现实意义。

为此，笔者建议：国家相关部门需加大扶持企业低碳减排投入力度，提高企业绿色创新能力。政府对绿色企业进行补贴，运用经济、行政等措施减少企业低碳技术、资源成本，助推绿色低碳消费产品进入市场。

增强企业低碳经济责任感，加大绿色市场有效供给。企业在经济发展中需立足于低碳消费的长期利益，勇于承担社会责任。企业在销售过程中应引导消费者的低碳偏好，并提供足够的低碳产品，满足市场需求。

提高低碳消费产品性价比，一方面加大绿色产品生产规模，降低成本；另一方面，鼓励企业缩小低碳与非低碳产品价格差距，让消费者获得实惠。

加大媒体宣教力度，引导消费者增强低碳消费的环保意识。宣传低碳消费知识，向公众传播低碳消费的内涵及意义。引导消费者关注应对气候变化问题，同时让消费者认识到低碳消费的环保效益，增强消费者的荣誉感和动力。

提高能源利用效率，优化城市能源消费结构，减少城市交通带来的能源需求。助推低碳交通工具的研发工作，加大新能源汽车产业补贴退税等政策，鼓励高能量低电耗技术发展。

加快低碳消费认证制度，加强低碳消费制度政策落实。进行试点推广低碳消费碳足迹标签，对国内产品采取“低碳消费碳足迹标签”，引导低碳消费。通过设立低碳消费标准，制定低碳消费的评估指标，运用消费补贴方式鼓励消费者购买低碳产品。

(责编：杨光宇、赵欣悦)