刘汇佳 王 华

“一瓶水，一场会；会一散，扔一半”这个现象曾在很多会议现场上屡见不鲜。会场瓶装水浪费随处可见。有专家估计，我国每年在会议场所浪费的瓶装水有上千万瓶，“绿色会议”势在必行。

新华社记者曾走访天津市南开区、和平区、河东区的多家酒店，发现瓶装水浪费现象均有存在。比如天津一家星级酒店一场学术会议散会后，剩下的“半瓶水”有15瓶。“五六十人的会议，能剩20多瓶没喝完的水。”酒店的相关负责人说，只要开了瓶，酒店一般就当垃圾处理。

笔者还曾在北方一家大型会议中心蹲守。公开数据显示，这家会议中心在2009年11月至2017年底累计接待会议人数3500余万人次，平均1年参会人数达430多万人次。按每天上午下午各一瓶水计算，每年耗费800多万瓶水。

“十四五”规划纲要提出，要实施国家节水行动。节约每一滴水，需要全社会的共同努力，营造“厉行节约、反对浪费”的浓厚氛围。

基于“半瓶水”的浪费现象，天津市开始采取光瓶行动。该市水务局日前发布《关于开展节水“光瓶”行动 深化节水型社会建设的工作方案》公开征求意见的公告，要求以节水“光瓶”行动为契机，把节水作为解决全市水资源短缺问题的重要举措。

《方案》要求天津市党政机关、事业单位、高等院校等在召开会议、举办展会、组织调研考察等活动时，无特殊要求不提供瓶装饮用水，如有瓶装饮用水特殊需求，应提供小瓶饮用水，并按需取水。在制发会议通知时明确提倡自带水杯。会场摆放水壶，按需自助取水，张贴节水“光瓶”等节水宣传提示。公共机构和教育主管部门应建立监管制度，对节水“光瓶”行动执行不到位的单位，在全市范围内进行通报。

宾馆、酒店、展览场馆等在承接会议、会展等活动时，原则不摆放瓶装饮用水，如主办方确有需求，应提供小瓶饮用水；应提供瓶装饮用水“签名”挂标，方便识别；在会场等地点张贴节水“光瓶”等节水宣传标识，提示与会者将瓶装饮用水喝完，未喝完的随身带走。各种剩余水工作人员应集中收集回用，主要作为绿化用水。

对企业，《方案》也提出要求：根据市场需求，生产小瓶饮用水，包装上印刷节水宣传标语，提供消费者识别标识，引导消费者节约水资源。

(责编：杨光宇、赵欣悦)