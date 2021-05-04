李如意

原标题：北三县与通州将实现七个新突破

记者日前从河北省廊坊市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，近年来，廊坊市紧紧抓住北京非首都功能疏解“牛鼻子”，按照“统一规划、统一政策、统一标准、统一管控”要求，全力推进北三县与通州区协同发展，各项工作取得了新进展。聚焦服务北京城市副中心建设、北三县与通州区将推动实现“七个新突破”。

廊坊市北三县协同发展办公室主任张忞介绍，近年来，两地对接规划体系日趋完善。廊坊市严格落实《北京市通州区和河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》要求，对标北京城市副中心和雄安新区规划理念，编制完成北三县交界地区生态绿带、燕郊组团等5个重点区域控详规及综合交通、产业发展与科技创新等12个专项规划，形成“1+5+12”规划体系。同时，制定出台落实《协同发展规划》实施意见，三县市国土空间规划正在抓紧修改完善。

交通方面，北三县与通州区之间已建成燕潮大桥等5座跨潮白河桥梁，跨界道路连通达10条，包括3条高速公路：京秦高速、京哈高速、首都地区环线高速，以及7条区域性主干路：徐尹路-燕郊北外环、国道京抚公路G102、武兴路-友谊大桥-侯谭线、国道唐通公路G509、国道通武公路G230-双安路、国道京滨公路G103、京榆旧线。已列入规划的厂通路等4条跨界道路，正在加快推进前期工作，京唐铁路北三县段正在加快建设，平谷线三河段年内开工建设。

产业方面，廊坊市确立了北三县“232”产业定位，即高端服务、文化旅游两个创新融合型产业，高端装备制造、新一代信息技术、节能环保三个战略性新兴产业，生物健康、都市农业两个支撑型产业。同时，确定了三县市发展重点，即三河市重点打造高端服务与产业创新高地，大厂县重点建设创意与体验型产业高地，香河县重点建设跨界融合智能产业高地。与北京方面连续两年举办项目推介洽谈会，签订合作项目和事项85个，韵达电商华北基地等31个项目建成投产，中冶总部基地等15个项目开工建设。

生态方面，北三县与通州区持续开展大气、水污染联防联控，空气质量与通州区同步改善，潮白河吴村等4个国考断面水质达标率100%，均达到地表水Ⅳ类以上标准。北三县分别荣获全国绿化模范县、国家园林县城、全国生态建设突出贡献奖。

公共服务方面，积极引进北京优质教育、医疗资源，北京五中、北京景山学校、人大附属中小学等一批学校有序向北三县延伸布局；北京安贞医院、中日友好医院等一批医院与北三县开展深度合作，纳入北三县医保异地直接定点的北京市医疗机构15家，异地就医门诊直接结算的北京市医疗机构23家。

张忞介绍，服务北京城市副中心建设、实现高质量发展，北三县将围绕实现“七个新突破”集中发力：一是在北运河通航上实现新突破，打造一体化文化旅游精品线路；二是在交通互联互通上实现新突破，构建一体化综合交通路网；三是在政策标准统一上实现新突破，夯实一体化发展基础；四是在大项目引进和开工建设上实现新突破，共同打造一体化现代产业体系；五是在非首都功能承接上实现新突破，健全一体化联动发展工作机制；六是在缩小教育医疗等领域落差上实现新突破，提升一体化公共服务水平；七是在生态品质提升上实现新突破，共筑首都东部一体化生态屏障，全力推进北三县与通州区协同发展迈出更大步伐，取得更大成效。

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韵达（香河）基地：快件进出只需半小时

本报记者 韩梅

“五一”小长假期间，位于河北省廊坊市香河县香河经开区的北京韵达华北转运中心如往常一样繁忙，智能化设备高速运转，快件日分拣量达360万件。

在分拣车间，装满快件的大货车一进场，工作人员迅速从大货车上卸下快件，轻放到传输带上，扫描仪自动扫描快件信息，根据收货地址自动完成智能化分拣，并通过不同的传输带，输送到对应环京不同区域的快件运输车上，出场送货。快件进场到出场，只需半小时。

韵达北京分拨中心总经理助理刘勇军说：“搬到这里来之后，不仅场地扩大，还实现了大规模投用智能化设备，对我们现在产能翻番起到了关键作用。”

2019年2月，北京韵达快递总部与香河县签约，仅用91天，从北京通州区搬迁落户至香河经济技术开发区新兴产业园，成立韵达华北转运中心。

“我们能够在如此短的时间内投产达效离不开香河经开区的支持与帮助。过去这片场地是一家钢结构有限公司，为承接北京非首都功能疏解，香河经开区为我们解决了场地问题，还帮助我们办理各种行政审批手续等，能够实现当年签约、当年投产、当年见效。”刘勇军介绍。

香河经开区经济发展和招商局局长刘洪涛表示：“我们采取了‘腾笼换鸟’的方式，打破了土地资源紧缺、项目落地难的发展瓶颈，让企业能够留得住、发展得好。”

投产三年以来，韵达华北运转中心规模进一步扩大，先进的智能化设备极大提高了快递揽收时效，全面提升韵达快递全网络的服务能力和水平，为环京区域客户提供更优质的快递服务；同时，每天减少120辆大货车进京，大大减少了北京交通压力，为环京区域现代物流体系的创建和升级打下了坚实的基础，为京津冀物流协同发展做出了积极贡献。

(责编：孙红丽、杨迪)