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“五一”广州楼市：增城量增 黄埔补推

张露
2021年05月04日08:19 | 来源：广州日报
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原标题：“五一”广州楼市：增城量增 黄埔补推

　　  4月，广州楼市调控层层加码，政府两次推出调控政策，通过调整人才购房政策，对热点区域的增值税征收时间延长，继续贯彻“房住不炒”原则。新政后迎来首个小长假，“五一”假期广州楼市如何？“五一”假期，记者走访多个楼盘查看假期楼市情况。

　　“五一”假期推新区域 远郊为新货主战场

　　据广州中原研究发展部监测，今年“五一”广州一手住宅开盘或加推个盘23个，合计2733套单位，推盘量比去年“五一”增加1个，总推货量与去年“五一”基本持平，但对比去年十一则总量明显减少。

　　记者观察到，随着对热区调控“趋紧”加上价格变动，不少买家从去年11、12月开始逐渐“外溢”至增城。据广州中原研究发展部监测，今年“五一”增城累计有1265套新货推出，占推新总量的46%，创2017年“五一”后又一新高。而黄埔五一预计有658套新货推出，占推新总量的24%。该区与增城情况有别，主要为“补推”。由于该区成为今年广州楼市“精准调控”的重要对象，黄埔2-3月预售证累计仅获批917套新货，不少区内项目预售证审批存在客观放缓现象。

　　合富研究院也表示，远郊为本轮“五一”新货主战场。从新货供应板块看，合富研究院认为，供应前10板块，7席来自远郊区域，包括增城-中新、永宁、仙村石滩等、南沙-黄阁、从化-太平镇等。外围的轨道交通沿线板块货量充足，有效疏导外溢需求。

　　值得注意的是，虽然今年“五一”楼市货量和去年持平，但是在近日官方指导价的严格监管下，部分项目入市节点存在较大不确定性。广州中原研究发展部认为，今年4月存在新政轮番出台这一客观原因，对开发商推货计划存在影响。

　　机构：预计后续房企推售定价将更加“合理”

　　多家机构认为，房企“现金为王”尤为重要，判断本次“五一去货”及“市场价格”是关键点。合富研究院表示，房企需解决“资金红线”带来的压力，预计5月后市场总体推新节奏将加快；价格方面，出于房企自身资金回笼及政府新房指导价监控双重考虑，预计房企推售定价将更“合理”。

(责编：孙红丽、杨迪)

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