李彤、杜燕飞、余璐、黄盛

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。如今的青年一代，他们正在各自的岗位上，将年轻的活力融入新时代的发展，在祖国广袤的土地上，深深扎根，肩负责任，拼搏奋斗。

时光变换了青年的面孔，但不变的是对梦想的追逐、对国家的热爱，青年有担当，国家有力量。

列车长靳艳清：807个站名背后的“列车情”

靳艳清（左）接受人民网采访时，讲述自己绘制的铁路示意图。受访者供图

画出343条全国铁路线路、标出807个站名，需要多长时间？

靳艳清，是中国铁路北京局集团有限公司石家庄客运段列车长。在90分钟内，她能够准确画出全国铁路线路和站点的示意图。

“从2011年进入铁路工作，成为一名列车乘务员开始，我在日常工作中发现，如果能够熟练掌握全国所有的铁路路线，就能更好、更快地应对旅客的问题。”今年29岁的靳艳清在接受人民网采访时表示，曾有一位老大爷从北京坐火车去安徽阜阳，但这位老大爷不小心上错了车。

“老大爷找到我求助时，列车已经开到山东德州，这可把老大爷急坏了。”靳艳清说，她当时就现场画了一个线路示意图，并告知老人应该如何返回正确线路。

伴随着我国铁路事业的高速发展，今年来铁路线路和站点逐年增多，靳艳清画的示意图也就越来越复杂。她笑着说：“为了记住站名，在画示意图的同时，我通过研究车站附近的地形地貌、名胜古迹、风土人情的方式，对一些名字拗口的站名进行记忆。这样一来，我不仅记住了站名，还增长了知识。”

靳艳清希望，铁路线路和站点伴随着我国铁路事业的发展继续增多，让全国更多地区和大众可以享受到铁路发展带来的便利。

“全国五一劳动奖章”获得者宋增光：要做就做好

七年前，江苏连云港人宋增光，从货车司机转型加入外卖送餐员大军，希望可以凭此在上海扎根。

如今，宋增光晋升为了配送站点站长，并培训了超过400位骑手。

工作中的宋增光。受访者供图

回想当时刚刚从事外卖工作，宋增光表示，新手上路难免有诸多烦恼，抱着“既然做了就一定要做好”的决心，他逐一克服困难：不熟悉交通路线导致送餐延误，他就利用休息时间反复研究区域路线；商务楼电梯不好等，他就靠爬楼梯节约时间；碰到客户心情不好，他总能将心比心及时化解问题……

2021年4月27日，宋增光获颁了“全国五一劳动奖章”。紧接着的“五一”假期，他就返回岗位继续为上海市民派送餐饮外卖。

水利工作者张松涛：荣誉背后的“青年突击队”

今年“五一”假期，张松涛又是在工地值班，这几年的各种节假日，总能看到他在工地忙碌的身影。

张松涛（左二）在大藤峡工地检查混凝土浇筑进度。受访者供图

2019年国庆节，大藤峡工程启动大江截流，张松涛是现场协调负责人，日夜在堰头上调度；2020年春节，他参与了工区的一线抗疫，工区疫情零发生，获得了水利部授予的“防疫先进个人”表彰；2020年劳动节，他带领青年突击队攻坚重要节点，大藤峡工程顺利完成复工复产及各大节点目标；2020年国庆节前夕，二期上游围堰基础突发涌水，他再次日夜值守在围堰上，组织建设各方共同抢险，最终堵漏效果远超预期；2021年的春节，他组织现场生产，创造了历年春节期间混凝土浇筑的最高纪录……

有人问张松涛：“你获得过那么多的荣誉了，为什么不给自己放个假？”

他笑着说：“荣誉并不是我一个人的，我们有一支优秀的青年突击队，正是这群富有朝气年轻人共同努力，才取得了这么多成绩。现在，我们启动了‘奋战100天’工程安全质量提升专项行动，这个劳动节到了攻坚阶段，自然不能休假了。我坚信，青春是用来奋斗的，在这个劳动节，我更愿意做一名光荣的劳动者！”

全国劳动模范王琳：奋斗自成芳华

全国劳动模范王琳。受访者供图

王琳，是国网海西供电公司供电服务指挥中心的工作人员、可可西里“王琳青年志愿者服务队”队长，先后荣获青海省最美青工、中央企业劳动模范、全国电力行业雷锋式先进个人、全国劳动模范等称号。

2009年，21岁的王琳来到国网海西供电公司，成为了格尔木市供电营业大厅的一名业务员，在营业大厅一干就是10年。

营业大厅的工作很繁琐，高峰时王琳平均每天接待用电客户150个，工作至今累计服务用电客户达37万次，她和小伙伴们开动脑筋，把小小的营业柜台变成集咨询投诉、电费收取、业务接洽等各种业务于一身的全功能服务窗口，这种“一台清”的工作模式，大大提高了办事效率，还解决了客户交费难和重复排队现象。

2019年4月，王琳转岗到供电服务指挥中心，服务的客户范围从格尔木地区扩大到整个海西州。舞台变大了，她对自己的要求也更高了。

针对配网线路故障率高、跳闸率高、用户投诉率高的“三高”现象，王琳和同事创新了“事前风险预警”+“事中协同处置”+“事后四不放过分析整改”的投诉立体式管控模式。

“我只是一名普通的电力工人，所获得的荣誉，是客户对我的认可。我要用一颗感恩的心，去回馈社会，回馈客户。”王琳说。

“深海宇航员”韩超：圆梦深水大气田

2021年4月29日，在距离海南岛150公里的茫茫大海上，我国首个1500米自营深水大气田——“深海一号”大气田水下施工已接近尾声。在项目施工中，1986年出生的ROV（水下机器人）总监韩超，带领团队突破了多项技术难题，确保气田建成投产。

ROV是深海油气开发的必备装备，领航员是ROV的操作者，因培养难度大、周期长、费用高，被业界称为“深海宇航员”。

2007年，当韩超加入中国海油时，摆在面前的只有两台“元老”级的ROV，没有任何培训体系，也没有任何的实操机会。

“深海一号”施工过程中，韩超(左二)指导同事操作ROV。

受访者供图

韩超几乎天天泡在控制间和维修间里，抱着厚厚的英文资料不停钻研，并抓住一切机会进行练习。日复一日刻苦训练下，他和团队仅用5年的时间，便达到了国外领航员10年的水平。

在超千米深水复杂海况下操作ROV，难度不亚于“太空漫步”，海水深度每增加10米大约增加1个大气压，哪怕领航员的手指一次不受控的跳动，都可能带来不可估量的损失。

韩超深知ROV的舞台虽然在海底，但很多施工的成败取决于陆地准备工作的细致程度，任何一处风险没有把控到，都可能造成超千万元的巨额损失。几个深水项目，作业任务超过200个，每一次设备下水都要出一个方案，韩超参与专家审查会上百个，组织陆地测试100多次，识别并解决了30多处风险作业点。

在“深海一号”大气田即将建成之际，韩超又带队开启了ROV国产化的步伐。“我们不但要有自己的领航员队伍，还要掌握ROV设备自主制造和软件自主开发关键技术，为此我们已经做了多年的准备，下一个五年一定要实现实质性的突破！”韩超说。

“95后”许婷婷：相信自己 赢得未来

工作中的许婷婷。受访者供图

“95后”的许婷婷，硕士毕业于暨南大学汉语国际教育专业。临近毕业时，她偶然得知有位学长在房产中介公司工作，晋升体系适合年轻人的成长。2020年6月份，许婷婷正式入职了上海一家房地产中介公司。

起初，许婷婷的家人不赞同她做这个工作，觉得硕士学历去做房产经纪人是屈才，一个女孩子当老师或者考公务员是最好的选择。

“说实话，做这份工作我面对的压力很大，身边一直都有很多质疑声，他们觉得我‘高学历、女孩子’，肯定是一时兴起，吃不了苦的，没几天就会放弃。” 许婷婷说。

许婷婷坦言，自己来的第一天就想离职，且前100天都没有开一单，感觉理想与现实是有差距的。

好在许婷婷的师傅张万宇，是一位专业的经纪人，并对她的成长始终认真负责。除了鼓励她参加各类培训，还会每周给她安排针对性的课程，提升专业能力弥补短板。对于许婷婷做得不好的地方，张万宇也会指出并帮其改正。

“我认为，学历带来的是学习力、理解力、沟通力，做任何一份工作都是通用的。”读书的时候，许婷婷就喜欢给自己制定学习计划，现在她也把这个习惯沿用到了工作中，这让她的工作效率大大提升。

许婷婷表示，现在房产经纪人接触的很多客户都具有较高层次，与这些客户沟通时需要有理解对方需求的能力，以及与他们对话的自信心。

丰富和透明的晋升通道，让许婷婷比同龄人的职场之路走得更快。 “不到那个位置，永远也不知道自己能不能做到，相信自己，你一定可以的！” 许婷婷说。

“女闪”顾小燕的歌手梦：每个人心中都有梦想

顾小燕的视频主页截图。受访者供图

在顾小燕的主页上，有700余个视频作品，除了分享一些“闪送”的工作视频外，其余的全是她在歌唱。从2017年11月起，每周她都保持着更新。如果不是热爱，很少有人能坚持下来。

顾小燕是2020年3月加入的闪送，迄今已有一年多时间。相比以前在工厂工作，她觉得，闪送的优势是更自由，对于她来说能够想唱就唱，不受束缚。

每天只要有时间，顾小燕都会录制一首歌，或在路边或在天桥，唱给别人的同时，也是唱给自己听。她说：“很多地方都是我跑单时解锁的风景，希望通过自己的方式将这些记录下来。”

为了精进自己的专业能力，顾小燕还自费学习了两年半的音乐表演。她说：“每个闪送员心里都有一个梦想，这是生活的养分，每一个音符、每一个文字的存在都让我们看见希望、感受得到欢愉。梦想在跑单之余默默坚持着，等待着云开见月明的那一天。”

生态环境局金剑虹: 不负青春韶华 假期坚守执法一线

“五一”假期，金华市生态环境局东阳分局执法队副队长金剑虹来到东阳市污水处理厂，查看废水处理设施是否正常运行，随后还检查了在线监控和台账，并对标排口水样进行取样。

今年，金剑虹主动申请值班，负责环境信访举报受理及环境安全应急工作。自2016年始，金剑虹每年的“五一”假期都是在岗位上度过。他说：“生态环境无小事，即使是假期也不能掉以轻心，要紧盯重点区域、重点领域、重点行业、重点问题”。

金剑虹（右一）假期取样照片。受访者供图

2015年，金剑虹进入生态环境局工作，他立足本职工作，迅速进入角色，6年来共参与办理行政处罚案件400余起。他先后办理了东阳市第一起环境违法适用行政拘留案件，第一起适用查封、扣押配套办法案件。他在2018年、2019年和2020年全国生态环境保护执法大练兵评选中，因个人表现突出，连续三年被生态环境部表扬。

金剑虹在被生态环境部抽调参加蓝天保卫战重点区域秋冬季监督帮扶工作期间，他日均步数都在2万步以上，在保质保量完成任务同时，还主动支援其他小组工作。金剑虹每年有近2个月的时间出差在外，完成了国家、省、市组织的各项检查任务。

金剑虹说：“作为一名环保人，要不负青春、不负韶华、不负时代，始终立足本职工作，为建设水更清、天更蓝、地更净、景更美的家园贡献自己的一份力量。”

(责编：杨迪、章斐然)