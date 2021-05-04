人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

网约车司机的：只要醒着就是在抢单、跑单

2021年05月04日08:41 | 来源：钱江晚报
小字号
原标题：网约车司机的：只要醒着就是在抢单、跑单

　　只要醒着 就是在抢单、跑单

　　体验完送外卖后，这几天最大的网红、北京市人社局劳动关系处副处长王林又转战“新战场”，作为乘客调研网约车司机社保现状。调研中，北京的网约车司机们普遍表示，每个月到手8000元左右，如果想多挣点钱，每天至少跑13个小时以上，不累不病就不休息，“休一天就少好几百，跑不回来”。

　　作为共享经济的衍生产物，网约车以其独有的灵活、公平、多元等特征，成为不少人就业创业的选择。从滴滴、优步，到曹操、首汽、神州、易到、T3、享道……越来越多的网约车带着不同的LOGO，从人们眼前闪过，汇入城市的车流。

　　这两天，钱江晚报·小时新闻记者也与杭州的网约车司机们聊了聊，关于收入和生活，关于压力和焦虑。

　　43岁的田师傅

　　“过年到现在，只休息了一天”

　　5月1日上午9点，一辆白色的长安停在我的跟前。核对完手机尾号，司机田师傅把手里的酱香饼搁在仪表台上，抱歉地说：“不好意思，出门没吃早饭，刚才路上买了点。”

　　43岁的田师傅踏进网约车的“江湖”，才四个多月时间。老家安徽阜阳的他，独自在杭州漂了二十多年，干过服装厂的技术工，也开过几年工程车。近些年，杭州对工程车的管理越来越严格规范，“多拉快跑”成了往事，去年底他终于下了决心，租了某平台的一辆电动车，跑起了网约车。

　　但是几个月的经历，让他越来越怀疑这个决定是否正确。“开这个，比开工程车还累。主要是每天出车的时间太长了，吃饭赶不上点，连上厕所也不方便。”

　　田师傅说，扣掉平台车辆的月租每个月3700元，每个月充电的电费1200元左右，自己每个月落袋在一万出头。看起来还不错，但代价是每天上午9点出车，晚上11点以后收车，月里程上万公里，每天要跑十四五个小时，没有休息天。

　　“年轻人要逛街看电影，要谈女朋友，我年纪大了没这些需求，也就不休息了。”田师傅算过，想月盈余八千元以上，每天至少要跑足13个小时，“一天下来流水如果没到300块，那基本就是亏了。 ”

　　“只要醒着，就是在抢单、跑单”，田师傅这样形容他的生活。今年春节后到现在，他只有一天没出车，“那天主要是心情很不好，不想开了。”

　　39岁的曾师傅

　　“没有两三年，摸不到门道”

　　曾师傅39岁，湖北襄阳人，夫妻俩来杭州十几年，妻子在工厂上班，他一直给不同的老板和运输企业开货车。去年由于疫情，企业效益不好，工资一降再降，他辞职去广州的工地上干了几个月。今年从老家出来，一时间没找到合适的工作，这才跑起了网约车。

　　他加了许多网约车司机的微信群，月盈余七八千元是比较正常的水平。“每个行业都有干得不错的，有些跑了五六年以上的同行，一个月赚一两万的确是有的。”但这要靠经验的积累，对平台各种规则的熟练掌握应用，同时平台也会对服务时间久、口碑高的司机有派单等方面的倾斜。“比如附近几辆车，好的单子就会优先派给他们。”曾师傅这样的新手，只能“听天由命”。

　　不过，他倒也没太在意这些，在他看来这本就不是一份长期的职业，只是上一份工作和下一份工作之间的过渡，“没有大前途”。在跑网约车的同时，他依然在找工作，最好的选择依然是给企业开大货车。“以前每个月能休4天，公司管饭，有社保，一个月下来也有七八千，还没有这么累。”曾师傅说，过去搞货运开长途，虽然也辛苦，但不至于像现在这样睡眠总是严重不足，晚上下车感觉腿都是软的。“但真的累狠了，下决心好好睡一天，又死活睡不着了。”

　　北京的“网红”副处长王林在调研中，一名年轻司机小杨对社保的态度让他惊讶。在他看来精打细算的小杨，却没有给自己上医保或者社保的打算，哪怕政府能提供顺畅的渠道。“我不会去上，没有考虑过这个问题。”小杨坦言，他觉得当下最重要的就是“挣钱、存钱”。

　　曾师傅的社保在上一次辞职时中断了，但他也没有给自己续缴，原因是他认为自己迟早会再找到一份包含社保的工作。

　　田师傅倒是一直给自己缴了社保和医保，他说自己很能够理解小杨这样的同行，“账其实很好算，就拿我来说，一年也就两三万块的纯收入，再花万把块买社保，的确舍不得。”

　　尽管如此，他还是坚持给自己缴了社保和医保，“天有不测风云，再紧张这个钱还是不能省，怎么说也是个保障。”

　　或许是年龄的关系，或许是长年和车子打交道有关，田师傅的风险意识相当强。另一个例子是，在不少人还在犹豫打不打新冠肺炎疫苗时，他已经早早地完成了全部三剂接种，“我们这个行业，每天和不同人接触，既是为自己好，也是为乘客好。”

　　新闻+

　　每天和几十个乘客相遇

　　看见这个城市的努力

　　今年1月，交通运输部新闻发言人介绍，1月份全国网约车驾驶员证增加了21.3%。

　　疫情让很多行业受到冲击，网约车行业则像一块大海绵，吸纳着来自各行各业的人。他们靠开车，度过这段难熬的时光。

　　繁忙的车流里，他们每天和几十个不同的乘客相遇，一年下来能攒上千个故事。拥堵和疲惫，是城市的常态，很多人在一天的忙碌后，一上车就累得瘫在后座，行程从头至尾几乎没有交流；更多的时候，下班也不意味着休息，田师傅的车上每天都有下了班一路都在打工作电话的、抱着电脑敲个不停的乘客。早高峰路上堵，乘客们常常在车里急得不行，有的年轻女孩甚至都快哭了。

　　他看在眼里，心疼而又无奈。

　　曾师傅虽然才跑了不到一个月，但也见识了形形色色的乘客。大多数素质不错，但也有逼着司机超速的，不能停车的地方非要下车的。有时候到了约定上车地点，人半天还没出来，这让他最是纠结：取消怕被平台扣分，等着怕被交警扣分。

　　扣分，是网约车司机们最担心的事。昨天，田师傅在火车东站看到一个去长兴县的单子，有100多公里，但是他硬是没敢抢，“我就怕接了之后，他还没出来，东站停车超过两分钟，3分200元就没了。“

　　快乐的时候也有，比如接到高峰期过去之后，高架上、高架下的单子，简直是对一天辛劳的奖励，也是这座城市带给他们的放松和美好。在这座风光秀丽的城市，他们没有时间细细品味，也没有机会拍照留念，却会提醒外地游客，路过的地方多美。

　　接到城西科创大走廊那一带的单子，曾师傅说他都会小小地开心一下，那些扎堆的写字楼深夜依然灯火通明。“看到那些亮光就觉得，不止是我们，在这里的每个人都很拼。”

(责编：杨迪、孙红丽)

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦2021年“五四青年节”：青年有担当 国家有力量
　　青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。 一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。…
一季度全社会用电量快速增长 部分地区电网负荷创历史新高
　　人民网北京5月3日电 （记者毕磊）“电力供应总体平稳，局部地区实施有序用电。受寒潮天气和经济恢复等因素影响，全国最大用电负荷首次出现在迎峰度冬期间，达到11.9亿千瓦，比去年同期增长25.9%，华北、华中、东北、西北四个区域电网负荷均创历史新高，湖南、江西、四川等地采取了有序用电措施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部