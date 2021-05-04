盛朝迅

近年来，受益于国家政策大力推动、数字技术广泛应用和“中国制造”品质不断提升，叠加疫情催生全球“宅经济”快速兴起，跨境电商作为国际贸易新兴业态得到了蓬勃发展，在全球进出口贸易、链接本国市场与国际市场、促进全球资源优化配置中的作用日益凸显，成为中国商品输出海外的有效渠道和中小微企业“走出去”的重要通道。今年一季度，中国跨境电商出口增速高达69.3%，成为疫情防控常态化时期经济发展的突出亮点。

在此背景下，跨境贸易的主体日趋多元化，大量创业者、小企业加入跨境电商行列。原有大企业主导全球贸易的格局正在发生深刻调整，中小微企业异军突起，日益成为推动跨境电商发展的重要力量，被称为“微型跨国企业”。

这些微型跨国企业规模虽小，但是善用数字平台，能够快速完成选品、采购、销售、物流、报关、收款、结汇退税等业务流程，即使在疫情和贸易战的双重挑战下，依然实现了超过1倍的销售增长，远高于跨境电商总体40%的出口增速。

今后，随着数字技术发展、个性化需求增长和交易成本降低，这样的微型跨国企业会越来越多，逐步成为全球贸易中的主力军。但从目前来看，中小微跨境电商企业在快速发展的同时仍然存在一些问题和隐忧，在跨境物流运输、支付结算、人才培训、监管体系等方面的相关配套和服务还有待优化。

中小微跨境电商企业以轻资产为主，经营产品同质化严重、竞争非常激烈，主要依靠成本竞争，核心竞争力不强，在国际贸易中的议价能力较弱，受国际市场需求波动的影响较大，抗风险能力有待增强。

跨境物流和跨境支付等专业服务有待优化。目前，中小微跨境电商企业主要以零售为主，其经营特点是金额小、体积小、频率高，主要采用国际小包和国际快递、B2C外贸企业联盟集货、B2C外贸企业自身集货、第三方物流模式和海外仓等方式运输，物流成本相对较高。

跨境电商专业人才十分欠缺，特别是既具备英文网店管理、在线英语交流、海外网络营销策划及执行、搜索引擎优化、海外客户需求分析等应用能力，又了解国际支付方式、国际物流工具、国际贸易常识、跨文化交流等知识，熟悉相关法律法规的复合型人才缺乏，制约了行业快速发展。

此外，相比中小微跨境电商蓬勃发展的需求，政府在海关、检验检疫、税务和收付汇等方面的便利化措施也亟待跟进。

为此，需要瞄准中小微跨境电商企业的发展需求与痛点，不断完善跨境电商赋能中小微企业的可持续健康发展机制，营造健康、公平的市场环境，优化仓储、通关、物流等服务，推动中小微跨境电商企业不断发展壮大。

（作者系中国宏观经济研究院战略政策室主任）

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