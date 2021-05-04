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延崇高速延伸工程和赤城支线6月底建成

丰家卫
2021年05月04日09:01 | 来源：北京日报
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原标题：延崇高速延伸工程和赤城支线6月底建成

　　延崇高速公路赤城支线路面摊铺作业现场。祝培文摄

　　5月的河北崇礼，还能感受到一丝寒意，但在延崇高速公路河北段延伸工程和赤城支线的建设现场，却呈现出一片热火朝天、繁忙大干的劳动景象。记者了解到，“五一”小长假期间，为了项目按时完工，近千人奋斗在建设一线，预计延崇高速延伸工程和赤城支线将于6月底建成。

　　延崇高速公路河北段是北京2022年冬奥会重大交通保障项目。该项目途经张家口市怀来县、赤城县和崇礼区，由主线、延伸工程和赤城支线三部分组成，全长113.684公里，采用双向四车道高速公路标准建设。全线设互通立交7处、服务区3处、收费站6处。项目主线于2017年6月底开工建设，于2020年春节前建成通车。

　　日前，延崇高速河北段延伸工程洞外表面层全部完成，距6月底延伸工程及赤城支线建成目标又迈出了关键一步。

　　据了解，内外沥青路面的上面层是整个沥青路面摊铺过程中质量要求最高、施工工艺要求最严的一项工程，既要做到“内要实”又要做到“外要美”。摊铺现场，机器轰鸣，运料车辆依次卸料，施工人员顶着沥青路面蒸腾滚烫的热气，相互配合，严格把控摊铺各项工序紧密衔接，忙而不乱，顺利完成延伸工程洞外表面层沥青摊铺工作。

　　值得一提的是，延崇高速公路河北段建成后，不仅为冬奥会提供坚实交通保障，也为沿线旅游以及乡村振兴发展增加助力。

　　“我们今后出门开车也能走高速公路了！现在，赤城县不通高速，我从赤城开车到北京需要3个多小时。延崇高速公路赤城支线修通后，仅需一个多小时，去北京办点事，逛一逛，一天打个来回，时间都绰绰有余。”河北省赤城县赤城镇塘坊村一位村民兴奋地说。

　　延崇高速公路河北段通过赤城支线与张家口市赤城县城相连，赤城支线全长15公里。该项目建成将结束赤城县不通高速公路的历史。这个曾经的国家级贫困县，因不通高速公路，每到冬天，山路覆满积雪，群众出行非常不便。

　　根据规划，延崇高速公路河北段赤城支线由韩庄互通引出与赤城县城相连，随着当地交通出行条件改善，已经脱贫摘帽的山村在接下来的乡村振兴中将迎来更大的发展机遇。

(责编：孙红丽、杨迪)

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