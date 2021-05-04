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消博会前两批社会公众开放日门票售罄 第三批将于5日10时开售

2021年05月04日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月4日电 （记者车柯蒙）首届中国国际消费品博览会(以下简称消博会)即将于5月7日至10日在海南国际会展中心举行。

记者从消博会组委会了解到，消博会定位为消费精品专业展会，主要面向专业采购商和专业观众开放。考虑社会公众的需求，在保障参展商和专业采购商业务对接需求前提下，消博会组委会将5月10日定为社会公众开放日，观众可提前线上购票。5月10日展会门票体现非盈利性原则，售价每张20元，数量初步定为5万张，届时如果展馆容量许可，将视情增加数量。

近日，消博会组委会秘书处发布公告称，首届消博会社会公众开放日门票售卖工作已完成第一批、第二批售卖，第三批线上门票将于5月5日10时开售。

公告称，第二批1.5万张社会公众开放日门票于5月3日上午10时开售，通过消博会官方微信小程序、消博会官方支付宝小程序、码上办事APP、中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国银行APP、中国建设银行APP七个渠道进行线上售票。截至5月3日14时22分，1.5万张门票全部售出。

据悉，为防止黄牛倒卖门票，售票系统已设置线上购票前置条件，确保实名购票，限制购票数量。通过实名验证的观众仅能为自己购买一张门票，只可同时添加一名未成年观众为其购票（需签署未成年人进入展馆承诺书）。消博会门票没有纸质票，现场须刷身份证识别人脸信息。同时，观众须保留电子门票凭证备查。

首届消博会社会公众开放日门票为实名制，所有购票人信息将与全国社会信用信息共享平台进行身份信息比对，可能存在极少部分购票人信息审核不通过情况。如果发生此类情况，组委会工作人员将进行提示并为购票人办理退票手续。

公告介绍，第三批线上门票将分别于5月5日上午10时进行售卖，该批次1.5万张。目前消博会社会公众开放日门票仅可通过上述7种线上渠道购买，无其他售卖渠道。

消费者在社会公众开放日能逛什么？享受哪些购物优惠？

4月28日，商务部副部长王炳南在接受媒体采访时表示，首届消博会亮点纷呈，展品层次高。目前，来自69个国家和地区，650多家企业参展，参展品牌超1300个；国内参展品牌超1200个。

王炳南表示，境外展品在展期内的免税政策已出台，参展观众购买相关进口展品，都能享受免税优惠。海南离岛旅客免税购物政策去年7月1日已实施，免税购物额从3万元提高到10万元，免税品种从38种提高到45种，并取消了单件商品8000元免税限额规定。消博会免税政策不占用离岛免税的10万元额度。

王炳南说，消博会期间，海南岛外观众可到海口、三亚的免税店，购买10万元内的免税商品。为配合消博会和全国消费促进月，海南各免税店将开展丰富多样的打折促销，提供免税以外的优惠。

与此同时，消博会组委会秘书处表示，首届消博会定位为全球消费精品展示交易平台，以专业展示、交易、品牌宣传为主，现场零售为辅。考虑到部分观众也有现场选购的需求，因此在展会最后一天将允许展商根据自身实际情况，现场售卖展品。但因现场展品数量有限，进口免税额度有限，不一定能完全满足社会公众现场选购需求，大家对此要有心理准备。一些展商在消博会期间推出线上打折活动，观众可以在现场扫码线上选购，产品通过邮寄方式送达。组委会将在展会现场设立销售投诉受理台，及时受理和处理有关消费纠纷，更好为消费者服务。

(责编：杨迪、章斐然)

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