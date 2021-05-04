原标题：“中国青年五四奖章”获得者杨淑亭：在乡村工厂打造国潮品牌

“七语七诗品牌为我创业路插上翅膀。LOGO里两个七就像两个人在互相托扶，曾经有那么多人托住了我，我也希望托住更多的人。”刚刚荣获“中国青年五四奖章”的淘宝店主、七七科技公司总经理杨淑亭说到。

5月3日共青团中央、全国青联共同颁授第25届“中国青年五四奖章”，30位被授予“中国青年五四奖章”的获奖人中，有电商中心创办者、芯片企业负责人等6位涉及数字经济领域。越来越多的青年在数字中国建设征程中崭露头角。杨淑亭便是其中之一，也是湖南唯一获奖女性。

这几天杨淑亭和她的员工都没闲着，他们乡村工厂的“首届青年技能大赛”刚落幕，大家又投入到紧张发货中，因为她的包在5月1日登陆薇娅淘宝直播间，又卖爆了。

乡村工厂也产国潮包

这款七语七诗的潮牌包不是第一次登陆薇娅直播间。

去年9月，薇娅团队受阿里巴巴公益邀请来到城步县，开展公益直播专场。这款包上线几分钟，便成交一万多单，总金额达100多万。杨淑亭没想到自己乡村工厂生产的包居然能卖爆全场。

“阿里巴巴集团合伙人孙大圣2019年来过我的工厂，那时还挺怕他笑话我这个‘小作坊’。但大圣老师看得很认真，给了我走品牌化道路的建议。我说我不懂品牌，他说我们可以帮助你。”杨淑亭说起了这款包包来历。

说干就干，刘寒帮忙联系到了潘虎，这位多次拿过红点奖的知名设计师，决定帮助杨淑亭做“七语七诗”品牌LOGO和国潮包的公益设计。

通过与设计师反复沟通和11次打样，这款国潮包终于面世，并登陆薇娅直播间。城步公益直播专场结束当晚，杨淑亭带员工向薇娅团队深深鞠了一躬。

“这是向包括薇娅、潘虎以及阿里巴巴公益等在内，所有帮助过城步乡亲的人的致谢。”杨淑亭说，“我们厂以前只做来料加工，利润太薄，有时候还要亏损。我现在坚定了品牌化的方向，希望把七语七诗打造成国潮品牌，帮助更多城步乡亲致富。”

得知杨淑亭最近招募了更多的工人，产能提高，刘寒再次帮忙联系薇娅团队。5月1日晚，这款国潮包包再度登陆薇娅直播间，其中白色款一上架便被秒光，最多时有6000多个包被拍下，最终成交额达40多万元。

七块七让淘宝客服成长为“轮椅上的厂长”

如果你在直播间看到杨淑亭，一定很难想象这么漂亮、自信的女孩是坐在轮椅上的。

10年前的一场车祸让杨淑亭高位截瘫，这位花季少女躺在乡下小木屋度过了一年半的灰暗生活，直到在闺蜜鼓励下，开始去网上寻找赚钱机会。

通过做淘宝客服、游戏代练等工作，杨淑亭第一个月赚到了七块七，正是这微不足道的工资，让她重燃生活希望，七七科技公司这个名字也由此而生。

2014年，杨淑亭在做淘宝客服时发现仿真花市场很大，于是她返乡在村里创办了仿真花工厂。

杨淑亭为乡亲们提供半成品，大家可以带回家拼装，然后把做好的仿真花送回厂里按件计价。工厂与200多家贫困户签订加工协议，当年帮助每户增收一万多元。

“过年的时候，乡亲们来我家拜年，都说我是村里最能干的姑娘。”杨淑亭笑着说。

2015年，脱贫攻坚战的号角被吹响。2017年，城步县被湖南省认定为邵阳市唯一深度贫困县。也就是在这一年，杨淑亭陆续在本县的儒林镇、兰蓉乡、白毛坪镇增开3个扶贫车间，新解决200余人就业。这位“轮椅上的厂长”业务越做越大，帮助的乡亲们也越来越多。

电商让家门口有了更多新就业

“我今年刚从广东回城步。孩子上小学了，老师布置作业都在微信群，老人根本不懂。”工厂员工钟雨凤说到，“虽然现在收入比之前低点，但是能陪着孩子长大，很值得。”

放学过后，不少小孩子都到工厂里做作业、玩耍，他们的父母之前大多数在外地务工，为了照顾家庭选择了返乡，杨淑亭的工厂是他们理想工作地点。

厂里还有不少残疾人或其家属。本次技能大赛获得优胜的肖辉迎，有个身患小儿偏瘫的女儿，她特别珍惜厂里的这份工作，每个月3000元上下的收入足以支撑起在小县城的开支。

“杨总办这个技能大赛，一方面是希望本次直播供货能保质保量，另一方面也希望大家提高技术。杨总还专门请了个‘大师傅’来指导，毕竟我们厂是按件计薪，干得越快，赚得越多。”工厂生产主管成梦容说到。

“我自己经历了那么多的磨难，特别能理解大家对工作的渴望。希望能通过自己的一些小小努力、小小力量，帮助一些人实现小小梦想。”杨淑亭说到。

杨淑亭带领了30多个村的59名残疾人、380多家建档立卡户和1386名村民脱贫、致富。2021年2月，杨淑亭被授予“全国脱贫攻坚先进个人”。

“潘虎老师说LOGO灵感来自中式窗棂，我当时就想到，上帝给我关上一扇门，七语七诗给我打开一扇窗。”杨淑亭最后说，“希望借助互联网的力量，为乡亲们打开更多的窗。”

(责编：孙红丽、杨迪)