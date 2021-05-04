王子谦 王晓飞

原标题：“五一”海南离岛免税店销售火爆 消费者理性“买买买”

“五一”假期，海南离岛免税店迎来客流高峰，众多消费者穿行在免税店柜台前，开启假期“买买买”模式。

海口海关4日通报，5月1日至5月3日海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次6.54万人次，购物件数72.9万件，同比分别增长215.24%、140.23%和222.79%。

假日期间，海南各大免税店推出一系列促销活动，吸引了广大游客前来打卡、购物。

海控全球精品免税城假日期间人头攒动 海控全球精品免税城 供图

记者在海口海控全球精品免税城看到，众多消费者正在香化、眼镜、酒类、电子产品等销售区域忙着挑选离岛免税商品。游客任女士表示，主要是帮朋友带，买了护肤品类的东西，还会看一些鞋包服饰类的商品，因为很划算。

“‘五一 ’小长假期间，特别推出了八重礼活动，消化品类低至5折，酒水类低至7折，眼镜更有低至4折的优惠活动。”海控全球精品免税城销售经理张锐说，“五一”假期消费人数较之假期前翻了一倍。

在“买买买” 的同时， 也有游客表示，虽然有优惠折扣，但还是应该根据实际需求，理性消费。“虽然折扣力度蛮大，但是大家还是要理性消费，不要感觉很便宜，就什么都买。”来自广州的游客丁纯心说。

(责编：孙红丽、杨迪)