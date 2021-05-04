董瑞丰

原标题：让大国重器出大成果——“中国天眼”的青年力量

39岁！“中国天眼”工程运行团队的平均年龄。

如果只算大窝凼的现场团队，还要再年轻10岁。

被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST），是观天巨目、国之重器，实现了我国在前沿科学领域的一项重大原创突破。

高水平管理和运行好这一重大科学基础设施，如何早出成果、多出成果，出大成果、出好成果？青年人，立大志，上大舞台。

贵州平塘，大窝凼，群山环绕。

从2007年立项、2011年开工建设，到2016年落成，再到2020年1月通过国家验收正式启用、2021年3月底面向全球开放，“中国天眼”铭刻下一代人的青春记忆，让中国科学家终于有机会走到人类“视界”的最前沿。

青春，是奋进。

10年来，姜鹏每年有一多半时间在贵州深山中。他曾担任“中国天眼”奠基者南仁东的助理，如今是“中国天眼”运行和发展中心总工程师。

“中国天眼”一度是个大胆的计划。口径超过国内既有望远镜一个数量级，工程要求是国家标准20倍以上，施工位置在僻远的山坳坳里。不少人有疑问：能行吗？

姜鹏的专业是结构力学，尽管当时刚博士毕业，却有股初生牛犊的劲头。“一个500米跨度的望远镜，控制精度却要达到2毫米，到底怎么实现？”面对南仁东设下的难题，姜鹏反复琢磨之后，还是“跳进这个大坑”。

难题没有现成的答案，只有逢山开路、遇水架桥。

“中国天眼”的索网结构，在世界范围来看，也是跨度最大、精度最高、工作方式最特殊，对抗疲劳性能的要求极高。现有钢索都难堪重任，如果问题不解决，整个望远镜建设就得停滞。

在南仁东的指导下，姜鹏带着一帮青年人，用整整两年时间，进行了系统、大规模的索疲劳试验。近百次失败，他们却越挫越勇，从千头万绪中不断探寻问题关键，终于研制出超高耐疲劳钢索，成功支撑起“中国天眼”的“视网膜”。

耐得了寂寞，坐得住冷板凳，一种对科学的情怀，让这帮青年人坚守，也等到了科学的花开。“我们的青春很特别。”每每回忆起这段经历，姜鹏仍不禁心潮澎湃。

青春，是创新。

李辉，“中国天眼”运行和发展中心结构与机械工程部主任，自2006年加入团队以来，负责解决望远镜的馈源支撑全过程仿真分析工作。

1：1原型仿真，模型建模……用扎实的数据，李辉带领同样年轻的团队回应了外界质疑，证明方案的可行性。现场进行馈源支撑原型第一次升舱试验时，结果与仿真效果相差无几。

姚蕊，“中国天眼”运行和发展中心机械组组长，负责的馈源舱一度面临过超重问题。最高值只能是30吨，但设计重量超出了四五吨。

眼看截止日期正在逼近，姚蕊和她的团队大胆创新，放弃了沿用多年的设计方案，还将原来馈源舱的圆柱体变成钻石三角形，走出来一条前人没有走过的路，成功克服困难。

“做科研最不怕的就是‘问题’，有‘问题’的地方正是科研可挖的‘井’。”姚蕊说，作为青年科研人员，能将个人的科研追求和国家需求结合在一起，能够与国家共同成长，是一件无比荣幸的事。

青春，是担当。

对于“中国天眼”这样的大望远镜来说，按时建成只是一个开始，接下来还有极具挑战的调试工作。

孙京海，“中国天眼”运行和发展中心测量与控制工程部主任，2006年到德国专门参与相关合作研究，学成后即投身“中国天眼”项目中。

为了尽快实现控制系统的指标，孙京海几乎独自重写了全部核心算法代码。记不清熬了多少个夜、错过多少顿饭，心里只有一个想法：不能让工程调试进度耽误在自己这儿。最终，所有指标一次通过，那一晚，是孙京海好几年来睡得最香的一次。

“青年人的特质应该是充满好奇心、富有创造力、不畏惧失败。”孙京海说，“这些特质弥补了我们经验的不足，让我们坚信办法总比困难多，也最终在创新的道路上坚持下来。”

还有甘恒谦、潘高峰、于东俊、钱磊……这支青年团队，每个人的故事都有一个共同起点——南仁东，他们每个人，心中也都牢记着南仁东是怎样20多年执着做一件事。“认准了就要坚持，勇往直前才不负此生。”他们说。

“青年一代科技工作者，站在新的历史节点，要继续发扬老一辈科学家坚持自主创新、默默耕耘的精神，把‘中国天眼’运行维护好，保持优良的观测性能，产出高质量的观测数据，用重大的科学成果回馈社会。”曾在南仁东身边学习、工作15年，目前担任“中国天眼”运行和发展中心电子与电气工程部主任的甘恒谦说。

尽自己的力，发一分光。

“中国天眼”综合楼的门旁，南仁东的雕像伫立，仿佛一如既往，关切地注视着这群从他手中接过接力棒的青年人。

中国科学院国家天文台数据显示，截至目前，“中国天眼”已发现340余颗脉冲星，是同期世界上其他所有望远镜发现脉冲星总数的3倍以上。

(责编：孙红丽、杨迪)