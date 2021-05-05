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武汉理工大学材料科学与工程学院教授王涛是一名“追光者”

立志“把太阳穿在身上”

2021年05月05日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　王涛教授（右）带学生在实验室进行数据监测。
　　新华社发

　　据新华社电  （记者李 伟）“15年前初出国门，英国等国家在科研实力上确实比中国强很多。”当年，25岁的王涛到英国萨里大学攻读软凝聚态物理博士学位，实验室里看到的仪器等科研设备，包括实验室的先进管理经验，都让王涛感到震撼。

　　拿到博士学位，经历两所名校博士后工作，王涛7年前回国担任武汉理工大学材料科学与工程学院教授，也见证了中国科研综合能力的快速提升。

　　“选择出国只有一个念头，就是出去学习提高自己。”王涛说，在英国时，海外的导师、朋友经常会问自己回不回国这个问题，王涛每次都会坚定回答“一定回国”。

　　回到国内的王涛，感受到了学校对人才的尊重：科研平台一切按照先进水平规划，科研经费支持到位，确保了实验室在材料合成与器件制备等各个研究方向都有空间发挥。

　　如今在王涛课题组300多平方米的实验室里，各类前沿仪器一应俱全。

　　地球围着太阳转，万物生长靠太阳。王涛的研究瞄准了太阳，向太阳要能量。他的研究方向具体涉及由有机、无机半导体材料构筑的光伏太阳能电池和发光器件，他是一名“追光者”。

　　据介绍，在人类利用太阳能的各项技术中，太阳能电池在当前已获得广泛应用。找到一种成本低、效率高、柔性好的新型有机材料，研制出新一代太阳能电池，是世界各国科学家孜孜以求的目标。

　　王涛想到了有机高分子材料，因为基于此材料作为光敏活性层的有机太阳能电池，具有低成本制备、柔性、半透明甚至全透明等优点。

　　在王涛看来，有机高分子材料韧性好，对做研究、做人来说，也具有启发性。

　　“遇到问题要有韧性，能够吸收冲击，把冲击和压力转化为动力，这也是高分子材料的一个特点。”王涛也如同由高分子材料打造一般，善于从失败的科研经历中发现问题，“有时候把为什么失败弄清楚，离成功也就不远了。”他说。

　　王涛感慨，在有机太阳能电池领域，10年前的中国处于追赶国际前沿的状态。近5年以来，中国已经走在了世界前列，在国际上处于引领地位。在这背后，离不开中国科研工作者们“夸父逐日”般的执着和努力。

　　如今，王涛的实验室团队有30人左右，不仅吸引了英国籍博士后前来工作，更不乏来自泰国等国家的访问学者，来学习中国的太阳能电池制备相关技术。

　　实验室的吸引力，来自“硬核”的实力：王涛实验室的有机太阳能电池的最高转换效率已经突破18%，达到世界领先水平。

　　王涛说，希望再经过3年到5年的时间，通过对新的有机材料进行精细微观结构调控，进一步提高转换效率和电池寿命。

　　“下一步，我们希望制造出平民价格的便携式充电产品，实现把太阳能发电装置穿在身上的愿景，影响改变大众生活方式。”王涛信心满满。

　　面向未来科技的星辰大海，王涛满怀憧憬：把太阳能电池材料做成半透明状贴在窗上，让一部分光透过窗户，还可以起到发电的作用；设计出更多平民价格的卷轴式充电宝、更加大众化的便携式可穿戴太阳能产品……

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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