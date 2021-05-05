本报记者 颜 欢

“我们见证了上海张江药谷从一片农田发展成全球知名生物医药基地，也见证了中国对外开放不断向前推进、营商环境持续优化。”近日，罗氏制药中国总裁周虹接受本报记者专访时表示，罗氏制药在华业务伴随着中国经济的发展获得了长足进步。她表示，中国开放的大门越开越大，将继续释放更多机遇，在华外资企业对未来充满信心。

从最初的药品销售，发展到包括研发、生产、营销在内完整产业链的布局和升级，罗氏制药深耕中国市场的决心越来越坚定：不仅要增加投资力度、提升研发投入，还要借助中国科技开放合作的舞台，将其在华研究机构打造成世界一流的研发中心。

今年是中国“十四五”开局之年，同时中国正加快实施《“健康中国2030”规划纲要》。“中国提出2030年总体癌症5年生存率提高15%的目标，这让我们更有用武之地。”周虹介绍说，罗氏制药针对中国医疗领域的需求，正在探索建立以患者为中心的“生态圈团队”，为患者创造“端到端”的创新解决方案。

近两年，罗氏制药与中国政府机构、医疗机构等深化合作，开展癌症“早筛、早诊、早治”。去年，罗氏制药与湖南省卫健委、湖南省肿瘤医院等共同打造了湖南省内乳腺癌专病联盟分级诊疗和双向转诊机制，让区域乳腺癌中心进一步辐射到更多的县级医院或基层医疗机构，也将癌症高危人群的早期发现、早期诊断、规范化治疗和疾病康复等全流程融入社区服务中。

“近年来，中国医保覆盖和药物可及性有了很大程度的优化和提升，不仅老百姓切实受益，一系列政策利好也让在华医疗企业得到快速发展。”周虹表示，中国医药行业深化改革加速新药审评审批，现在进口创新药物在中国市场基本上可以与欧美市场同步上市。“在华外企从中国不断优化营商环境中受益。”

罗氏制药连续三年参加了中国国际进口博览会。“进博会是一个非常好的窗口，为各国企业提供了绝佳的展示平台，可以展现我们最前沿的科技和产品，也构筑了企业和政府之间、企业和企业之间的沟通合作桥梁。”周虹介绍，罗氏制药每年都会诞生一个“进博会宝宝”，第一时间在进博会上推出创新产品，获得了很好的市场反响。“我们希望把全球创新产品技术‘引进来’的同时，加大国际科技交流合作，助力更多中国本土研发药物走向世界。”

《 人民日报 》（ 2021年05月05日 03 版）

(责编：崔元苑、杨迪)