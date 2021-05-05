原标题：主题活动助推实体商业加速回暖

假日期间的前门大街游人络绎不绝。以“前门国潮京品节”为主题的京味消费季活动，打造京城消费网红地。本报记者 邓伟摄

实习生 甄敬怡 本报记者 马婧

疫情阴霾日渐散去，“五一”小长假迎来新一波消费高峰。记者走访发现，北京各大商圈人气爆棚，丰富的主题活动助推线下商圈掀起消费热潮，收获了亮眼业绩。

国潮市集展示新京范儿

假日期间，王府井步行街热闹纷呈，以“国潮”为主题的2021时尚北京展，吸引市民争相打卡，各种潮流文创、跨界展品琳琅满目，引人驻足。

在现场，老字号私人订制服饰品牌隆庆祥带来以“海洋映像”为主题的2021春夏新品，传递珍爱生命、保护自然的绿色理念。北京时尚控股旗下铜牛集团的“互联网+移动智能定制车”科技感满满，展示了在智能制造领域的实践成果。新中国第一个羊绒服饰品牌雪莲带来了重缩羊绒新产品，京工集团带来了传承红帮手工定制理念的高定品牌“雷蒙·1940”，和将“京绣”元素与现代服饰巧妙结合的高定女装品牌“宫溢”。

而在京城新晋打卡胜地隆福寺，“伍德吃托克”市集主打年轻人喜爱的国潮，集合了百余家京城创意零售品牌。年轻人在这里手捧美食，穿梭于带有胡同文化的跳蚤小摊以及老北京特色的迷你集市。叫卖声、欢笑声此起彼伏，折射出国潮在青年消费群体中的潮流影响力。

“老字号+新京范儿”的国潮市集，融合传统与现代、历史与未来，在满足市民多样性文化需求与休闲体验的同时，亦拉动了线下消费、创新了传统业态。

文化体验提振商圈消费

除了去北京各大“网红”地标打卡，不少文艺爱好者也有独特的度假方式。参观主题展、参与阅读沙龙、看电影、看话剧……多样的文化体验助力商圈消费回暖。

“五一”期间，侨福芳草地联合多家黑胶周边文化品牌与资深黑胶收藏者，共同打造“乐色新声”黑胶空间站，搜罗遍及全球的百余张殿堂级的黑胶唱片，按照音乐流派进行布展。

沉淀了时光痕迹的黑胶音乐，是快节奏生活中的“慢声音”，也是热闹都市生活里的一剂“清凉剂”。慵懒迷离的经典音乐弥漫在这条长达236米的公共艺术空间，游客们纷纷驻足，凝神观赏。有的现场试听、挑选心仪的黑胶唱片，有的在百余张稀有珍藏唱片展前拍照打卡。

文化社交、文化互动不仅营造了沉浸式、创新式的视听体验，也催生了新的线下文化消费业态。除了文艺展览，各类文化阅读活动也在假日火热开展，文化市场人气显著回暖。

传统商业空间升级潮流打卡地

地上是绿地公园，地下是商业空间，这个“五一”，刚刚亮相的西单文化广场迎来首个节假日。记者走访发现，这里已跃升为新的潮流地标，假日期间吸引大量年轻人前来打卡。

历经6年规划改造，西单文化广场变身公园式购物街区，打破了自然、商业、艺术的边界，漫步其中，就像置身于森林公园，各类树木花草抬眼可见。进入广场，人们会自然地放慢脚步，感受城市森林的静谧。

广场的地下商业空间“更新场”开门迎客几天来，家家店铺顾客盈门，从潮流时尚到餐饮小食，从艺术文化到生活方式，一系列新鲜有趣的品牌吸引大批追求潮流的消费者前来体验。

体验型消费、文化互动式消费、新型商业街区……这个假期，创新型主题活动助推实体商业显著回暖。中粮·祥云小镇假日前3天累计客流近15万，每日销售均超过400万元，荟聚中心客流增长了6%，西单商圈、王府井商圈等重点商圈均实现了进一步回暖。

(责编：杨迪、崔元苑)