原标题：非煤矿山披新绿

“五一”假期，不少市民来到全市首家灰窑遗址公园，探寻“矿山变美景”的故事。

本报记者 孙颖

这里曾是元、明、清营造北京城供应石灰的矿区，被称为大灰厂；如今这里依托千灵山下特意保留的石灰开采断面，建成全市首家灰窑遗址公园，“五一”假期，不少市民来到公园，探寻“矿山变美景”的故事。

千灵山风景区南门附近，主路左侧有3个依山而砌的红砖房和窑洞，这就是非煤矿山关停前的石灰窑。过了窑址再向上一点儿就是千灵山灰窑遗址公园。顺着坡道向上爬，能看到一座烽火台形状的建筑，这是上世纪六七十年代比较流行的石灰窑形制，靠着山壁，由大大小小的石块堆积而成，最底下是两个红砖框的窑洞。一位青铜“工人”正拉着一车“石灰”从窑洞里出来。

过了窑洞继续向上爬，两侧青翠的山体忽然变成了斑驳的峭壁，这是历代采挖石灰岩烧制石灰留下的“工作面”。千灵山改造过程中特意保留了这处矿址，丰台区通过搜集大量的历史文献资料和各时期的生产工具，还原了工棚、灰窑及工作场景，并建立了本市第一家灰窑遗址公园。

“我家就在王佐，住在大灰厂那边。”一位游客告诉记者，自从石灰窑关闭后，该地区的环境有了非常大的改善，尤其是千灵山，从光秃秃的矿山变成风景区。

山坳里，有一个石块垒成的圆柱形石碓，整整齐齐，这是早期烧制石灰的“笨窑”。工作人员介绍，“笨窑”是一烧一垒，是传统的烧制工艺，烧完后需要拆除才能得到石灰，烧制师傅的手艺直接影响着成功率。在灰窑遗址公园建设过程中，建设方特意请老师傅恢复了一座“笨窑”，还原了工人采矿、运输矿石、烧矿等场景，从钢钎铁锤采石到风钎机打眼采矿，让游客直观感受石灰窑烧制工艺的变化。

千灵山灰窑遗址公园还有一宝——一通明代石碑，是在修复千灵山过程中发现的，现在石碑就立在公园的亭子中。

石碑正面刻有“内官监马鞍山后甫营灰厂地界”几个大字，碑文中列出了后甫营灰厂地界的四至。“千灵山山下的后甫营村和羊圈头村自古靠采集山石、烧制石灰为生，当时除立碑禁约外，还派驻军把守控制，山上现在还有古军塞遗址。”丰台区王佐镇农工商公司魏学武说。

“我们关闭了非煤矿山36家，数十家石灰厂、采石场消失，一座座山头重新披上了绿装，通过产业结构调整走可持续发展道路，安置了当地村民就业，从落后的旧工业转型到可持续发展的旅游业。”魏学武介绍，比如怪村的油菜花海、南宫村的五洲植物乐园、佃起村的水稻种植、西王佐村的科普农业文化体验园……王佐居民由靠山吃山到护山养山，努力走出绿色发展之路，并为北京贡献出一处风景如画的新景观。

按规划，千灵山灰窑遗址公园将作为红色遗址公园进行打造，再现石灰工业的发展历程，展示绿水青山就是金山银山的奋斗历程。

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