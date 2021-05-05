人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

非煤矿山披新绿

千灵山灰窑遗址公园讲述“矿山变美景”

2021年05月05日08:23 | 来源：北京日报
小字号
原标题：非煤矿山披新绿

　　“五一”假期，不少市民来到全市首家灰窑遗址公园，探寻“矿山变美景”的故事。

　　本报记者 孙颖

　　这里曾是元、明、清营造北京城供应石灰的矿区，被称为大灰厂；如今这里依托千灵山下特意保留的石灰开采断面，建成全市首家灰窑遗址公园，“五一”假期，不少市民来到公园，探寻“矿山变美景”的故事。

　　千灵山风景区南门附近，主路左侧有3个依山而砌的红砖房和窑洞，这就是非煤矿山关停前的石灰窑。过了窑址再向上一点儿就是千灵山灰窑遗址公园。顺着坡道向上爬，能看到一座烽火台形状的建筑，这是上世纪六七十年代比较流行的石灰窑形制，靠着山壁，由大大小小的石块堆积而成，最底下是两个红砖框的窑洞。一位青铜“工人”正拉着一车“石灰”从窑洞里出来。

　　过了窑洞继续向上爬，两侧青翠的山体忽然变成了斑驳的峭壁，这是历代采挖石灰岩烧制石灰留下的“工作面”。千灵山改造过程中特意保留了这处矿址，丰台区通过搜集大量的历史文献资料和各时期的生产工具，还原了工棚、灰窑及工作场景，并建立了本市第一家灰窑遗址公园。

　　“我家就在王佐，住在大灰厂那边。”一位游客告诉记者，自从石灰窑关闭后，该地区的环境有了非常大的改善，尤其是千灵山，从光秃秃的矿山变成风景区。

　　山坳里，有一个石块垒成的圆柱形石碓，整整齐齐，这是早期烧制石灰的“笨窑”。工作人员介绍，“笨窑”是一烧一垒，是传统的烧制工艺，烧完后需要拆除才能得到石灰，烧制师傅的手艺直接影响着成功率。在灰窑遗址公园建设过程中，建设方特意请老师傅恢复了一座“笨窑”，还原了工人采矿、运输矿石、烧矿等场景，从钢钎铁锤采石到风钎机打眼采矿，让游客直观感受石灰窑烧制工艺的变化。

　　千灵山灰窑遗址公园还有一宝——一通明代石碑，是在修复千灵山过程中发现的，现在石碑就立在公园的亭子中。

　　石碑正面刻有“内官监马鞍山后甫营灰厂地界”几个大字，碑文中列出了后甫营灰厂地界的四至。“千灵山山下的后甫营村和羊圈头村自古靠采集山石、烧制石灰为生，当时除立碑禁约外，还派驻军把守控制，山上现在还有古军塞遗址。”丰台区王佐镇农工商公司魏学武说。

　　“我们关闭了非煤矿山36家，数十家石灰厂、采石场消失，一座座山头重新披上了绿装，通过产业结构调整走可持续发展道路，安置了当地村民就业，从落后的旧工业转型到可持续发展的旅游业。”魏学武介绍，比如怪村的油菜花海、南宫村的五洲植物乐园、佃起村的水稻种植、西王佐村的科普农业文化体验园……王佐居民由靠山吃山到护山养山，努力走出绿色发展之路，并为北京贡献出一处风景如画的新景观。

　　按规划，千灵山灰窑遗址公园将作为红色遗址公园进行打造，再现石灰工业的发展历程，展示绿水青山就是金山银山的奋斗历程。

(责编：杨迪、崔元苑)

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：“五一”假期消费暖意足
　　人民网5月4日电 （记者李栋）2021年“五一”假期消费呈现不断增长局面。各地旅游、出行的高人气让消费市场暖意融融。…
消博会前两批社会公众开放日门票售罄 第三批将于5日10时开售
　　人民网北京5月4日电 （记者车柯蒙）首届中国国际消费品博览会(以下简称消博会)即将于5月7日至10日在海南国际会展中心举行。 记者从消博会组委会了解到，消博会定位为消费精品专业展会，主要面向专业采购商和专业观众开放。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部