孙宏阳

原标题：高铁接触网为何怕大风？

这个“五一”假期，铁路接触网遭异物侵扰与大风相伴频上热搜。短短4天，京广高铁、京津城际、京沪高铁、京哈铁路线、津山线供电接触网纷纷“中招”。这些捣乱的异物包括农用地膜、彩钢板、防尘网等。为何铁路接触网这么怕大风、怕“异物”侵扰？接触网真的很“脆弱”吗？有什么办法可以进行防护？高铁沿线“安全红线”如何守好？铁路专业人士向记者进行了详解。

高铁接触网为何这么怕大风、怕“异物”侵扰？

北京供电段接触网技术科副科长何成林告诉记者，高铁列车运行，电是唯一的动力，高铁接触网是动车组动力来源重要组成部分，正常工作时，接触网带电设备对地电压27500伏。从材料类型来说，对接触网造成影响的异物分为两种：一种是导电型异物，比如锡箔纸、含金属丝的风筝线等，如果一端接触到供电线路，另一端接地，就会造成接触网短路跳闸，从而导致动车组失去动力；另一种是绝缘型异物，虽然不导电，但是一旦侵入高速行驶动车组的受电弓动态包络线，也能瞬间造成受电弓故障，使动车组无法从接触网获得电流，导致动车组没电。

何成林介绍，一旦这些异物侵入，一般有两种办法解决。对于个头较大的异物，需要首先将线路上列车停车，接触网设备停电，牵引供电专业人员进入铁路护网，在做好相应安全措施后人工进行清理，特别大的异物往往还需要调动接触网作业车辅助操作。对于比较小的轻飘物，专业人员可以通过登乘动车组的方式，反向乘坐至故障点进行人工操作，这类故障处理较快。此外，一些特别小的异物，如果对运行影响不是很大，会采取受电弓降弓运行、通过异物点位后再升弓取流的方式，减小对运营造成的影响。

接触网真的很“脆弱”吗？

记者了解到，接触网设备本身稳定性比较强，目前存在的问题是外来风险因素太多且不稳定。何成林举例说，供电段负责沿线“潜伏”轻飘物的治理，这些轻飘物包括工地防尘网、农村塑料大棚、菜市场的塑料包装袋，甚至每年都会处理很多风筝线。“这些外来物动态性极强，特别不好控制。毕竟铁路除了部分隧道区段，都是露天开放式环境，经过城区、村庄就会存在各种隐患。”

据介绍，目前对于异物来扰，铁路部门主要靠人防，通过定期安排人员沿线巡视、登乘机车巡视等对异物进行巡视检查。记者了解到，科研单位正在研究通过卫星图像对比分析确定铁路沿线周边新增“潜伏”轻飘物，从而提前研判加大提示力度。

如何守好高铁沿线“安全红线”？

事实上，铁路部门有着明确的“安全红线”要求，根据交通运输部等七部门联合印发的《高速铁路安全防护管理办法》，在高速铁路线路两侧各500米范围内，不得升放风筝、气球、孔明灯等飘浮物体，不得使用弓弩、弹弓、气枪等攻击性器械从事可能危害高速铁路安全的行为。

同时，在这个500米范围内，线路两侧的塑料大棚、彩钢棚、广告牌、防尘网等轻质建筑物、构筑物，其所有权人或者实际控制人应当采取加固防护措施，并对塑料薄膜、锡箔纸、彩钢瓦、铁皮等建造、构造材料及时清理，防止大风天气条件下危害高速铁路安全。

北京工务段综治内保科科长任大兴告诉记者，铁路内部把可能影响接触网的物体分为轻飘物和硬飘物，其中工务段负责对区段沿线彩钢板这类“潜伏”的硬飘物进行治理。从4月30日大风预警发布开始，仅该段就有五六十人每天在不同工区步行巡视，同时还通过“添乘”机车方式巡检，及时发现问题，及时消除安全隐患。

任大兴坦言，铁路部门虽然已对沿线存在的彩钢棚等定期调查建立了台账，但是许多施工单位这类建筑物是动态变化的，施工成本也很低廉，“今天检查时候没有，明天忽然冒出来了”。由于个别地方政府相关部门、施工企业“红线意识”不强，往往会出现加固措施不到位的情况，从而形成影响铁路运行的安全隐患。

除了彩钢板，铁路部分区段附近的危树也是任大兴的一块心病，在日常检查中，存在个别地方管理部门不重视、不配合铁路部门的情况。“铁路毕竟是企业，管理办法真正要落实到位，还必须有地方政府部门的重视，联合起来加大执法力度。”任大兴说。

(责编：杨迪、崔元苑)