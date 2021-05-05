人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

高铁接触网为何怕大风？

孙宏阳
2021年05月05日08:30 | 来源：北京日报
小字号
原标题：高铁接触网为何怕大风？

　　这个“五一”假期，铁路接触网遭异物侵扰与大风相伴频上热搜。短短4天，京广高铁、京津城际、京沪高铁、京哈铁路线、津山线供电接触网纷纷“中招”。这些捣乱的异物包括农用地膜、彩钢板、防尘网等。为何铁路接触网这么怕大风、怕“异物”侵扰？接触网真的很“脆弱”吗？有什么办法可以进行防护？高铁沿线“安全红线”如何守好？铁路专业人士向记者进行了详解。

　　高铁接触网为何这么怕大风、怕“异物”侵扰？

　　北京供电段接触网技术科副科长何成林告诉记者，高铁列车运行，电是唯一的动力，高铁接触网是动车组动力来源重要组成部分，正常工作时，接触网带电设备对地电压27500伏。从材料类型来说，对接触网造成影响的异物分为两种：一种是导电型异物，比如锡箔纸、含金属丝的风筝线等，如果一端接触到供电线路，另一端接地，就会造成接触网短路跳闸，从而导致动车组失去动力；另一种是绝缘型异物，虽然不导电，但是一旦侵入高速行驶动车组的受电弓动态包络线，也能瞬间造成受电弓故障，使动车组无法从接触网获得电流，导致动车组没电。

　　何成林介绍，一旦这些异物侵入，一般有两种办法解决。对于个头较大的异物，需要首先将线路上列车停车，接触网设备停电，牵引供电专业人员进入铁路护网，在做好相应安全措施后人工进行清理，特别大的异物往往还需要调动接触网作业车辅助操作。对于比较小的轻飘物，专业人员可以通过登乘动车组的方式，反向乘坐至故障点进行人工操作，这类故障处理较快。此外，一些特别小的异物，如果对运行影响不是很大，会采取受电弓降弓运行、通过异物点位后再升弓取流的方式，减小对运营造成的影响。

　　接触网真的很“脆弱”吗？

　　记者了解到，接触网设备本身稳定性比较强，目前存在的问题是外来风险因素太多且不稳定。何成林举例说，供电段负责沿线“潜伏”轻飘物的治理，这些轻飘物包括工地防尘网、农村塑料大棚、菜市场的塑料包装袋，甚至每年都会处理很多风筝线。“这些外来物动态性极强，特别不好控制。毕竟铁路除了部分隧道区段，都是露天开放式环境，经过城区、村庄就会存在各种隐患。”

　　据介绍，目前对于异物来扰，铁路部门主要靠人防，通过定期安排人员沿线巡视、登乘机车巡视等对异物进行巡视检查。记者了解到，科研单位正在研究通过卫星图像对比分析确定铁路沿线周边新增“潜伏”轻飘物，从而提前研判加大提示力度。

　　如何守好高铁沿线“安全红线”？

　　事实上，铁路部门有着明确的“安全红线”要求，根据交通运输部等七部门联合印发的《高速铁路安全防护管理办法》，在高速铁路线路两侧各500米范围内，不得升放风筝、气球、孔明灯等飘浮物体，不得使用弓弩、弹弓、气枪等攻击性器械从事可能危害高速铁路安全的行为。

　　同时，在这个500米范围内，线路两侧的塑料大棚、彩钢棚、广告牌、防尘网等轻质建筑物、构筑物，其所有权人或者实际控制人应当采取加固防护措施，并对塑料薄膜、锡箔纸、彩钢瓦、铁皮等建造、构造材料及时清理，防止大风天气条件下危害高速铁路安全。

　　北京工务段综治内保科科长任大兴告诉记者，铁路内部把可能影响接触网的物体分为轻飘物和硬飘物，其中工务段负责对区段沿线彩钢板这类“潜伏”的硬飘物进行治理。从4月30日大风预警发布开始，仅该段就有五六十人每天在不同工区步行巡视，同时还通过“添乘”机车方式巡检，及时发现问题，及时消除安全隐患。

　　任大兴坦言，铁路部门虽然已对沿线存在的彩钢棚等定期调查建立了台账，但是许多施工单位这类建筑物是动态变化的，施工成本也很低廉，“今天检查时候没有，明天忽然冒出来了”。由于个别地方政府相关部门、施工企业“红线意识”不强，往往会出现加固措施不到位的情况，从而形成影响铁路运行的安全隐患。

　　除了彩钢板，铁路部分区段附近的危树也是任大兴的一块心病，在日常检查中，存在个别地方管理部门不重视、不配合铁路部门的情况。“铁路毕竟是企业，管理办法真正要落实到位，还必须有地方政府部门的重视，联合起来加大执法力度。”任大兴说。

(责编：杨迪、崔元苑)

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：“五一”假期消费暖意足
　　人民网5月4日电 （记者李栋）2021年“五一”假期消费呈现不断增长局面。各地旅游、出行的高人气让消费市场暖意融融。…
消博会前两批社会公众开放日门票售罄 第三批将于5日10时开售
　　人民网北京5月4日电 （记者车柯蒙）首届中国国际消费品博览会(以下简称消博会)即将于5月7日至10日在海南国际会展中心举行。 记者从消博会组委会了解到，消博会定位为消费精品专业展会，主要面向专业采购商和专业观众开放。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部