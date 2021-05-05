人民网记者 毕磊

近日，工业和信息化部网站上公布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》）并正式征求意见，目标到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强；5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿；5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高；5G物联网终端用户数年均增长率超200%；个人消费领域，打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户“获得感”显著提升。

多位行业专家纷纷表示，《行动计划》指明了5G产业发展的重点方向、关键目标、核心任务。可以预见的是，在各行各业都大力推进5G应用创新的基础上，5G的发展将进一步换挡提速。

明确5G产业发展重点方向

《行动计划》指出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

通信世界总编辑刘启诚接受人民网记者采访时表示，中国已建成全球最大的5G网络，5G基站近80万个，占全球比重近七成，连接超过1.8亿个终端。今年预计达到100万个基站，5G网络的覆盖会大为提升，因此推进5G应用就变成水到渠成的事了。而《行动计划》的推出，也是国家希望让5G的发展能够带来实打实的效果。他指出，5G应用不断推进，将极大的改变生产生活。随着5G应用的逐步渗透，5G不仅将显著提升传统行业的生产效率，还将进一步增强社会治理能力，提升民生服务水平。

中国信息通信研究院无线电研究中心潘峰表示，相对于2020年3月24日工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》，应该说本次《行动计划》站在目前5G应用走向规模化发展的关键时间节点，突出了问题导向和目标导向，为未来三年我国5G应用的发展做好了顶层设计，明确了前进的方向，也部署了具体的任务举措。

中国移动政企事业部副总经理俞承志认为，5G的发展正经历“三个前所未有”：国家重视前所未有，工信部等部委纷纷出台支持5G发展的产业政策；社会期待前所未有，地方政府、龙头企业、产业集群等均对5G提出了应用需求；融合进程前所未有，5G与行业融合的速度远超出预期。

行业专家指出，《行动计划》中提到5G技术还要进一步应用到具体的场景。5G+信息消费、5G+融合媒体、5G+智慧物流等等都是未来着重发展方向。

加快5G行业虚拟专网落地

《行动计划》明确，到2023年发展3000个5G行业虚拟专网（利用5G公网为行业企业构建的5G虚拟网络）。

潘峰告诉记者，在网络建设方面有两个指标，“每万人拥有5G基站数”指标反映出网络建设和业务需求相匹配的发展思路，便于横向和纵向比较，明确了推进5G基站规模部署的目标。而为了重点推进5G虚拟专网的建设和运营，提出“5G行业虚拟专网数”指标，相信未来三年我国5G虚拟专网发展将按照发展目标稳步推进。

俞承志认为，5G虚拟专网是垂直行业的基础应用，是快速融入企业生产的关键。5G虚拟专网正在带来“四个转变”：从尽力而为的网向可靠确定的网转变、从普通公众网向工业生产网转变、从数据出厂的网向数据本地的网转变、从固定模式的网向柔性定制的网转变。

“各行业都有自己的专网，如果不解决5G网络与这些行业专网的融合的问题，那么5G赋能行业就会是举步维艰。”电信专家陈志刚表示，《行动计划》特别明确了“加快打通跨行业协议标准”和“加强5G频率资源保障”，就是希望能够推动“跨部门、跨行业、跨领域标准化重要事项的统筹协调”，先实现5G和各行各业的协同，构建融合基础，而“5G工业专用频率”要“研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则”。

深入推进5G赋能千行百业

5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。

《行动计划》从5G应用关键环节、赋能5G应用重点领域、提升5G应用支撑能力三大方面、8个行动计划、4项工程，覆盖15类5G+重点应用大力推动5G全面协同发展，深入推进5G赋能千行百业。

对于《行动计划》给行业带来的影响，俞承志指出，《行动计划》强调了5G与行业的融合，明确对5G+工业互联网、5G+车联网、5G+智慧教育等15个重点领域提出了要求，将引发5G与实体经济的化学反应，推进生产方式和生活方式的深刻变革。以5G+工业互联网为例，5G将推动制造业的“四个转型”。一是5G的数字化连接能力，助力打造数字化工厂，实现物理世界向数字世界的转型。二是5G的远程化控制能力，实现劳动密集型生产向无人化、少人化生产转型。三是5G的灵活化部署能力，推动企业从大规模流水线生产向小批量、多品类、以销定产的柔性制造转型。四是5G的智能化运维能力，推动制造企业从产品制造商向服务提供商转型，从卖设备到卖服务，实现价值链向“微笑曲线”的两端延伸。

在谈及如何加快推动5G赋能千行百业时，陈志刚表示，首先，在覆盖规模上，要求到2023年每万人均18个5G基站，按照14亿人口计算，大概是252万个基站。目前大概有80万个5G基站，也就意味着未来两年半时间，还要新增170万个5G基站；其次，在5G网络能力上，重点建设端到端网络切片、边缘计算、高精度室内定位等能力（形式是打造共性平台）。再有，在覆盖场景上，重点覆盖自贸区、工业园区、企业厂区等重点区域。

“正如在足球赛里，一个队里的前锋、中场、后卫、守门员需各司其职，通过团队合作才能取得比赛的胜利。《行动计划》指出，在推进应用标准体系构建和赋能5G应用重点领域中，需要打好跨部门、跨行业、跨领域的‘团体赛’。”潘峰表示，相关行业主管部门应将5G应用作为行业发展规划、行动计划等重点方向，充分利用相关专项资金，持续引导行业企业加大投入力度。

(责编：杨迪、章斐然)