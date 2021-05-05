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今天各地迎来返程出行高峰 雨天驾驶要做到降速、控距、亮尾

2021年05月05日09:01 | 来源：广州日报
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原标题：雨天驾驶要做到 降速、控距、亮尾

　　据新华社北京5月4日电 （记者任沁沁）“五一”假期第四天，全国主干公路交通流量继续呈高位运行态势，返程交通压力加大，各地公安交管部门加强执勤值守，强化重点管控，道路交通总体平稳有序。4日截至18时，全国未发生长时间、大范围交通拥堵，未接报一次死亡5人以上交通事故。

　　4日上午，公安部交通管理局召开全国视频会议，调度各地道路通行情况，对做好返程期间交通安保和执法管理工作进行强调部署，要求各地科学分析研判，突出重点风险防控，强化路面疏导管控，加强宣传警示曝光，抓紧抓实各项交通管理措施，全力预防事故保安全、规范执法护稳定。

　　5日是“五一”假期最后一天，各地将迎来返程出行高峰。据中央气象台预报，5日，四川南部 、重庆西南部、云南东北部和南部、广西中部、广东东南部、福建西南部等地部分地区有中到大雨。

　　公安部交通管理局提醒，密切注意天气情况变化，合理选择返程时间和路线，雨天驾驶要做到“降速、控距、亮尾”。假期返程安全第一，坚决杜绝疲劳驾驶、超速行驶，遇车辆缓行或交通拥堵时不要争道抢行，切勿占用应急车道。

(责编：杨迪、崔元苑)

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