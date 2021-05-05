马焱

原标题：一两百元寄养一天长假催生宠物经济

长假接近尾声，不少在外玩耍的人要准备返程了，是不是有点不舍？不过，对于有一些人来说，在外浪了四五天，这个时候可能已经回家心切。为啥？因为自家的“毛孩子”已经好几天没见了，甚是想念啊！

五一假期，出门旅游，少则两三天，多则四五天，家里的宠物没人照看怎么办？寄养到宠物店或许是个不错的方法。不过，钱报记者走访了杭州几家宠物店，这寄养柜好像有点像假期里酒店客房的味道，难订啊。

昨天下午，德胜路上的一家小型宠物店里，有一位顾客正在咨询如何寄养。店主说：“40元一天，自带猫粮猫砂，猫咪必须是健康的、打过疫苗的。”顾客问，自家有两只猫，是否能寄养在一个柜子里？店主指了指边上的寄养柜说：“我们这个柜子不大，两只小奶猫或许还行，大猫就不行了，得分开。”顾客表示因为还没定好寄养时间，所以需要再考虑一下。店主说：“行！不过现在就只有最后两个空柜了，如果需要尽早预订哦！”

钱报记者又来到杭州国大城市广场负一楼的一家大型宠物店，透过落地玻璃，就可以很直观地看到，店内几乎每个宠物柜里都有小猫小狗，有些柜子里甚至有两个住户。

店员告诉记者，寄养猫咪的价格是200元每只每天，需要自带猫粮。如果家中有两只猫咪可以寄养在同一个宠物柜里，那么第二只猫咪半价，也就是300元一天。“不过现在我们的宠物柜都满了。因为现在是假期嘛，你懂的。”当小时记者询问什么时候能有空柜时，店员为难地笑笑说，近期估计都没有空柜了。

宠物，尤其是猫咪，对陌生环境十分敏感。因此，有不少养猫的人会选择让熟人、邻居帮忙照顾。“上门喂猫”这项服务也应运而生。

钱报记者在淘宝上看到，提供“上门喂猫”、“上门遛狗”等服务的店铺还不少，价格一般在30～50元每次，具体定价和宠物数量以及距离有关。每次上门服务时，都会和宠物主人全程视频连线，或拍照拍视频做记录。同时，提供此类服务的店家大多会在店铺里写清楚注意事项，比如，“请准备好充足的食物和用品，放在不用翻找的地方。家中的贵重物品，请事先妥善保管”等。

一位体验过此类上门服务的宠物主人告诉钱报记者：“我觉得这类服务挺好的。虽然让朋友、邻居上门似乎更放心，但也不好意思总麻烦他们。提供这类服务的人大多本身也是爱宠之人，相信他们会好好照顾自家的宝贝。而且全程视频连线，也可以让我很放心。”

(责编：杨迪、崔元苑)