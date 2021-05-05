李华林

原标题：多地晒出一季度“账单” 财政收支“水涨船高”

近日，各地陆续公布一季度财政收支数据。数据显示，多地财政收入出现恢复性增长，收入规模已恢复至疫情前水平。同时，财政支出进度加快，重点支出得到有力保障。收支之间折射出我国经济持续稳定恢复，质量效益稳步提高。

收入增长速稳质优

从各地公布的数据来看，一季度地方财政收入增速较快，大部分地区实现两位数增长，不少地方出现20%以上的高增长。

比如，一季度，浙江一般公共预算收入2757亿元，同比增长27.5%；江苏一般公共预算收入2776.1亿元，同比增长24.9%；甘肃一般公共预算收入221亿元，同比增长20.4%。

“一季度各地财政收入增长主要源于经济持续复苏。今年以来，生产、消费基本恢复到了疫情前水平，就业增加，消费增长迅速。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示。

中国财政科学研究院研究员白景明表示，受疫情影响，去年同期财政收入基数较低，今年一季度我国经济整体持续向好，推动财政收入快速增长。同时，大宗商品价格大幅上涨，国内生产价格指数涨幅有所扩大，带动财政收入增加。

税收对财政收入的支撑作用明显。从主要税种看，受企业生产经营不断向好拉动，增值税、企业所得税成为拉动税收增长的主力。比如，一季度，浙江一般公共预算收入中，税收占比为84.9%，其中增值税、企业所得税分别增长44.2%和16.3%；吉林增值税、企业所得税分别增长26%、22.6%。

“增值税属于货物和劳务税，与商品价格直接挂钩，是按现价计算的，一季度生产价格指数涨幅扩大带动了相关税收增长。”白景明表示，高新技术产业税收出现较快增长，表明产业结构调整进入收获期，市场占比不断提高，税收随之增加。

保压并举聚力增效

从支出方面看，一季度各地支出呈现平稳增长态势，支出进度相对较快。

一季度，湖南一般公共预算支出2093.93亿元，同比增长9.22%；重庆一般公共预算支出1124亿元，同比增长12.7%。

“受疫情影响，去年一季度财政支持抗疫速度快、强度大，随着疫情防控转向常态化，今年相关支出回到正常轨道，结构持续优化。”何代欣表示。

在保持合理支出强度的同时，各地做到有保有压、突出重点。一季度，江西教育支出291.6亿元，科学技术支出50.3亿元，社会保障和就业支出303.1亿元，分别增长7.4%、76.2%、17.1%。浙江教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等支出占一般公共预算支出共计近七成。

何代欣表示，财政直达资金已在一季度完成大部分下达，加速了各地支出进度，民生福利支出继续位居增速前列，重点领域支出保障得力。

今年财政预算报告要求坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出。广西壮族自治区本级2021年年初部门预算“三公”经费、会议费、培训费压减5%，压减金额0.43亿元。山东省财政厅有关负责人表示，一季度山东省级一般公共服务支出下降21.6%，腾出的资金主要用于民生等重点领域。

仍需化解收支矛盾

虽然一季度地方财政收入呈现恢复性增长，但受经济下行压力、疫情防控常态化及减税降费等因素影响，各地财政收支矛盾依然突出。

“挑战来自多个方面。”何代欣分析，未来一段时间，地方财政收支压力并存，既要保持一季度的良好收入态势，也要确保支出强度不减弱。同时，地方政府债务压力尚存，在收入增速放缓的趋势下，债务资金成本压力尤其是利息压力将显现。此外，财政投资项目执行面临通胀压力，现行的财政投资项目预算与当前一些材料的价格上涨出现不匹配。

面对地方财政收支矛盾，中央及早做出了一系列部署。《政府工作报告》提出，今年中央本级支出对地方一般性转移支付增长7.8%，增幅明显高于去年。同时，要求建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制，比去年增加1.1万亿元。

地方政府也积极采取措施，在应对收支矛盾方面开展了一系列探索。比如，山东坚决将常态化财政资金直达机制贯彻落实到位，截至3月底，中央下达山东的财政直达资金已全部分配下达，总体支出进度达到40.1%。

“接下来，地方财政运行有可能出现收入中低速增长情况。”白景明表示，各地要做好化解财政收支矛盾的预案，深化预算管理，防止出现新增隐性负债、盲目扩张等问题。

(责编：杨迪、崔元苑)