毛雷 胡虹 王勇 王文嘉 张克非

近日，共青团中央、全国青联共同颁授第25届“中国青年五四奖章”，表彰青年中的优秀典型和模范代表。34名奖章获得者，他们的奋斗各不相同，他们的青春故事确同样精彩。

小小电路板 逆袭人生路

“永远认真吧！成功取决于态度。”“从来没有百分之百的成功。但也应有百分之百的努力。”日前，第二十五届中国青年五四奖章名单公布。作为重庆唯一获此殊荣的青年代表，梁攀感慨良多。

2020年12月中华人民共和国第一届职业技能大赛电子技术项目担任裁判长助理梁攀。受访者供图

22岁，他参加第45届世界技能大赛电子技术项目，为中国捧回该项目第一枚金牌；23岁，他获评“重庆五一劳动奖章”“最美巴渝工匠”；24岁，获得“国务院特殊津贴”，获评“中国青年五四奖章”。

“可以说这枚金牌，改变了我的人生轨迹。”梁攀认为，所谓的改变，其实不是简单地得到了一个奖牌。“是为了这个结果在前期不懈地奋斗与蛰伏；以及得到后，依然保持清醒与努力。”

别人8点半到工作室练习，他可以8点到。13个小时的训练时间本已经足够长，人家在晚上9点离开，他能坚持练习到凌晨3点。

寒来暑往，生活不分周末早晚，主旋律便是一块小小的电路板。梁攀身在其中，用烙铁为自己拼一次荣誉，挣一份认可，搏一个未来。从门外汉到行家里手，从工地搬砖、餐厅端盘到世界冠军，对24岁的梁攀来说，8年来，他的人生一次又一次的“逆袭”，最终迎来高光时刻，为自己人生的履历表上写下更多经历。

梁攀说，每次撑不下去的时候，回忆曾经打工时的艰辛，回想自己付出的所有努力，就有了坚持下去的勇气。于是，皇天不负苦心人，2年的艰苦备战，让梁攀捧回了金牌。

梁攀表示，在今后的工作中，将倍加珍惜荣誉，以信仰致青春，以担当予家国，坚定理想信念，精进专业技能，不辜负这个伟大时代。

一路坚守筑南梁精神

党史学习教育在全国火热开展，南梁革命纪念馆迎来参观热潮。陈列展览科科长王雅丽正带领南梁精神宣讲队创新宣讲形式、开发党史课程。

南梁光荣的革命历史让王雅丽的生命打开了一扇全新的门。她用语言讲述这里平凡而伟大、深沉而浩瀚的壮阔历史，为南梁传风神，将宣讲的脚步走遍大半个中国。

王雅丽在高校宣讲南梁精神。受访者供图

“今年是建党100周年，也是党史学习教育年，我们将全力打造特色教学课程，让更多人，尤其是青年群体，通过我们的讲述，进一步学习党的光辉历史，坚定初心使命，为社会主义现代化建设贡献力量。”王雅丽在本职岗位书写了青春担当，一往无前走在弘扬革命精神的人生路上。

最美“山花”遍地盛开

她是空巢老人的“女儿”，却一度不被自己的父母亲友所理解；

她是留守儿童的“妈妈”，却在十年扶贫路上一再错过自己的婚嫁；

她是全国返乡创业大学生中的普通一兵，却成为了广西大苗山第一个扶贫干部中的“女芒篙”。

她叫杨宁，是一位80后扶贫干部。

杨宁荣获“全国脱贫攻坚先进个人”。受访者供图

这些年，杨宁创造了江门村的多个“第一”：2010年成为江门村的第一个女大学生村官，一干就是两届共6年；2017年，江门村的百姓一致选举她为村委主任，杨宁也成为了安陲乡第一个女性村委会主任。而2018年的这个“第一”，杨宁格外珍视：由于旧时重男轻女的观念，“芒篙”自古以来都由男性扮演。但是2018年的3月8日，村民们第一次自发以跳芒篙舞形式庆祝“三八”妇女节，而且第一次把杨宁选为“女芒篙”。大家认为：“过去祖祖辈辈向‘芒篙’祈福，其实真正能给我们带来好生活的，是党的好政策、好干部。”脱贫成效实实在在地改变了村民们过去的旧观念，大家都把杨宁当成了“当家人”。

智勇双全 护一方安宁

接警、处警、办案、结案、走访、暗访……从橄榄绿到公安蓝，从一名武警“新兵蛋子”转变成为光荣的人民警察，并成长为红岛海岸派出所的所长，这几乎是刘智从警生涯的全部。

刘智在“战”疫一线。受访者供图

从警以来，刘智就是一个敢于打硬仗、善于破案、敢于“亮剑”的办案能手。从警10多年来，他通过侦破一个又一个的大案要案和关乎民生的小案，赢得了辖区群众的认可和赞誉。因为刘智姓“刘”，又屡次破大案要案，被派出所民警和辖区群众谐音称为“牛”所长。

“站着，是犯罪分子胆战心惊的一把利剑；倒下，亦是犯罪分子不可逾越的一道屏障。”刘智总是斩钉截铁地鼓励自己，也在身先士卒中激励着战友。毒品犯罪需要预防与打击并重，在做好预防转化工作的同时，刘智积极带领全所民警主动出击，严厉打击毒品犯罪，为此他曾多次与死神擦肩而过。

凭着过硬的禁毒战术，刘智获得了公安部颁发的二等功勋章。有网友评价说“这枚用命博来的二等功勋章，让人骄傲又泪目！”

(责编：杨迪、章斐然)